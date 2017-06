Schöneicher Big Band vor dem Aus

artikel-ansicht/dg/0/

Heute um 17 Uhr wird die Big Band der Musikschule das Heimatfest Schöneiche musikalisch eröffnen. Die Mitglieder wollen auf der Bühne noch einmal ihr Bestes geben und sich von dem Ärger der vergangenen Wochen nicht ablenken lassen. Das kündigten sie bei ihrer Probe am Mittwochabend an. In einer E-Mail hatten sie sich zuvor an die MOZ gewandt, weil mit ihrem Lehrer Walter Brüning seitens der Musikschule "völlig überraschend" der Vertrag nicht verlängert wurde. Als Begründung habe es geheißen, "man dürfe die Musikschule nicht vergreisen lassen".

Walter Brüning ist 79 Jahre alt. Er hat die Big Band, die mit 30 Mitgliedern das größte Ensemble der Schule ist, wie die Musiker berichten, 2009 gegründet, aufgebaut und Einiges mit eingebracht. "Mit ihm und seiner musikalischen sowie menschlichen Kompetenz verlieren wir auch unser Equipment, einen wesentlichen Teil des Instrumentariums und den überwiegenden Teil des Notenmaterials aus Dr. Brünings Privatbesitz", schreiben die Mitglieder. Was sie am meisten ärgert, ist die Art und Weise, wie die Musikschulleitung mit ihnen kommuniziert habe. "Lapidar teilte man uns mit, dass ein neuer Lehrer die Big Band übernehmen werde. Detaillierte Nachfragen wurden abgewiesen", heißt es, und: "Eine sinnvolle Übergangszeit, die den Fortbestand des Ensembles in seiner jetzigen Form ermöglicht hätte, wurde seitens der Musikschule kategorisch abgelehnt." Zwischenzeitlich hätten sie selbst versucht, Kontakt zu dem neuen Musiklehrer aufzunehmen und ihn zum Kennenlernen zu einer Probe eingeladen - eine Reaktion habe es nicht gegeben.

Mittlerweile haben nach Aussage der Musiker mindestens zehn Band-Mitglieder ihren Vertrag mit der Schule gekündigt. Zentrale Spieler seien weggefallen, eine Zukunft der Big Band unter diesen Umständen kaum vorstellbar. Zumal die Band seit der Neuausrichtung der Schule vor ein paar Jahren von dieser ohnehin zunehmend als Störfaktor, als "zu groß und zu laut" betrachtet worden sei. So empfinden es die Musiker. "Aus dem Abstellen unserer Instrumente in der Schule wurde ein Problem gemacht", erzählt ein Mitglied. "Konstruktive Lösungsversuche unsererseits wurden ignoriert." Verärgert sind die Musiker auch darüber, dass ihre Band auf der Homepage der Musikschule "unerwähnt unter den bestehenden Ensembles" ist und Auftritte in der jüngeren Vergangenheit ohne Unterstützung der Musikschule organisiert werden mussten.

Kristin Gatzmaga, Leiterin der Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel", zu der die Schöneicher Einrichtung gehört, begründet die Nicht-Verlängerung des Vertrags mit Walter Brüning mit dem notwendigen Generationswechsel. "Ich verstehe die Band-Mitglieder, die ihren Lehrer sehr schätzen. Ich schätze ihn auch. Andererseits muss ich auch an die Zukunft unserer Musikschule denken. Herr Brüning ist 79 Jahre alt, wir müssen jetzt schauen, dass wir einen jüngeren Kollegen für diese Aufgabe bekommen. An diesem Schritt führt kein Weg vorbei", sagt sie.

Dass mit Walter Brünings Abschied - der Vertrag laufe mit Schuljahresende im Juli aus - ein Großteil der Instrumente verschwinde, sei kein Problem. "Dann werden wir welche beantragen. Das hätten wir auch in der Vergangenheit gemacht, aber an uns wurde kein Bedarf herangetragen", sagt Kristin Gatzmaga. Sie wirbt dafür, dem neuen Lehrer, der einige Erfahrung im Big-Band-Bereich mitbringe, "eine Chance zu geben". Die Musikschule werde alles unternehmen, um das Ensemble zu erhalten, verspricht sie. Der Eintrag auf der Homepage wurde inzwischen nachgeholt.