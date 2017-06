artikel-ansicht/dg/0/

Damaskus (dpa) Die Vereinten Nationen sind angesichts des Vormarsches auf die von den Dschihadisten gehaltene Stadt Al-Rakka in Syrien zutiefst besorgt um die Sicherheit der Zivilisten in der Stadt. Durch Luftangriffe und Beschuss sei zuletzt verstärkt auch zivile Infrastruktur getroffen geworden, teilte die Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha, Linda Tom, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Seit Beginn der Woche seien neun Menschen getötet worden. Daneben seien mehrere Schulgebäude, eine Bank, ein Museum und eine Moschee getroffen worden.

Mehr als 95 000 Menschen hätten die Stadt bereits verlassen, sagte die Ocha-Sprecherin. Die Organisation geht davon aus, dass bis zu 160 000 Menschen in der Stadt humanitäre Hilfe benötigen.

Al-Rakka ist die wichtigste verbliebene Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und gilt als die Hauptstadt der Dschihadisten. Die Stadt wird seit 2014 von den Extremisten beherrscht. Am Dienstag begannen die von einer US-Koalition unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mit dem Sturm auf die Stadt. Aus Militärkreisen hieß es, dass es schwere Kämpfe gebe und die Islamisten Tunnel in der Stadt angelegt hätten.