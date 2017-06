Oranienburgs Ehrenbürger Horst Eichholz beigesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (kd) Der Oranienburger Ehrenbürger Horst Eichholz wurde am Donnerstag in dem von ihm gegründeten Tierpark beigesetzt. Eichholz war am 17. Mai im Alter von 84 Jahren überraschend gestorben. Hunderte Gäste hatten sich um 10 Uhr zur Trauerfeier im Tierpark eingefunden, wo die Urne neben Blumen unter einem Zelt aufgestellt worden war. Zu Ehren des Verstorbenen sangen Peter Orloff und die Schwarzmeer-Kosaken. Unter anderem stimmten sie Schuberts "Ave Maria" und die Titelmelodie aus "Doktor Schiwago" an. Eichholz verband eine Freundschaft mit den Musikern. Er war auch begeistert vom Schwarzmeer und hatte die Halbinsel Krim mehrfach besucht.