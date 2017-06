Fuchswinkel kommt ans Abwassernetz

artikel-ansicht/dg/0/

Zühlsdorf (hs) Die Abwassererschließung in Zühlsdorf kommt voran. Auf der jüngsten Verbandsversammlung des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverbandes (NWA)wurden die nächsten Investitionsvorhaben vorgestellt, die sich im Bereich Abwasser neben den Arbeiten in Wensickendorf auf Zühlsdorf konzentrieren werden.

Demnach wurden die Abwassererschließungsarbeiten im Fuchswinkel in Zühlsdorf ausgeschrieben. Gebaut werde in zwei Abschnitten. "Wir erwarten zum August die Ausschreibungsergebnisse und ab September den Baubeginn im südlichen Teil der Siedlung Fuchswinkel", kündigte Verbandsvorsteher Christian Kunde an. Damit sind dann beispielsweise die Neue Bahnhofsstraße, die Otto- und die Puttlitzstraße sowie die Grenzstraße betroffen.

Die Ausführungsplanung liege noch nicht vor. Verbandsvorsteher Kunde erwartet aber aufgrund der Topografie eine Mischung aus Freigefälleleitungen und Einbausituationen mit Hebeanlagen. Diese errichtet der NWA, sie sind in die Anschlusskosten integriert und müssen von den Kunden nicht extra bezahlt werden. Verabredet ist bereits mit der Gemeinde Mühlenbecker Land, bei den sich anschließenden Straßenarbeiten zu kooperieren, um keinen Zeitverzug aufkommen zu lassen. Ab 2018 sei der Bereich nördlich der neuen Bahnhofstraße geplant.