Leise surren - schnell fahren

Berlin (MOZ) Zum dritten Mal kommt die Formel E am Wochenende für zwei Rennen nach Berlin. Nachdem die weltweite Elektro-Rennserie im vergangenen Jahr auf der Karl-Marx-Allee in Mitte gastierte, kehrt sie nun wieder auf das Tempelhofer Feld zurück. Nicht alle sind damit glücklich.

Die ständigen Vergleiche mit der Königsklasse im Motorsport - der Formel 1 - werden der Formel E wohl noch einige Zeit erhalten bleiben. "Man sollte beides aber nicht vergleichen. Das ist ein Unterschied wie zwischen einem Rinderfilet und einem Stück Fisch", sagt Jean Todt. Und der Franzose muss es wissen. Jahrzehnte hat der Präsident des Automobil-Weltverbandes als Fahrer und Teamchef in der Formel 1 verbracht. Er hat Michael Schumacher groß gemacht.

Inzwischen entpuppt sich Todt aber vor allem als Förderer der Formel E. "Sie ist das perfekte Schaufenster für die neuen elektrischen Antriebtechnologien und den Versuch, saubere Mobilitätslösungen in die großen Ballungsräume zu bringen." Auch die Formel 1 gilt als Techniklabor für die Automobil-Industrie.

Die Organisatoren wollen mit den Rennen der Formel E allerdings andere Zielgruppen ansprechen - vor allem Familien und Jugendliche. Das Konzept beruht auf Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Wer schon einmal ein Elektro-Auto pilotiert hat, weiß: Es ist nur ein Surren zu hören. Keine klassischen Motorgeräusche plagen das Trommelfell, aber flott ist das E-Gefährt dennoch. Die 880 Kilogramm schweren Rennwagen (davon 200 für die Batterien) werden bis zu 225 Stundenkilometer schnell.

Und die wollen am Sonnabend und Sonntag mit zwei Starts die Fans in Berlin wieder begeistern.Wobei die Formel E in der Hauptstadt zuletzt ein wenig herumgeschubst wurde. Die Premiere 2015 fand auf dem Flughafen Tempelhof statt. Es war das erste Autorennen in der Hauptstadt nach der Schließung der AVUS 1998. Weil der Senat anschließend die Hangars als Notunterkünfte für Flüchtlinge brauchte, zog das Event auf die Karl-Marx-Allee. Nach Beschwerden von Anwohnern und aus den Bezirksverordneten-Versammlungen in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg kehrt die Doppelveranstaltung nun aber wieder auf das Tempelhofer Feld zurück.

Ganz glücklich sind die Organisatoren mit dem erneuten Wechsel nicht. Schließlich wollen sie in den Innenstädten sportlich für E-Mobilität werben wie in Monaco, Paris oder New York. Das geht auf dem Vorfeld des alten Flughafens weniger gut. Aber auch hier wird an beiden Tagen mit rund 20 000 Zuschauern gerechnet. Und die können interaktiv auf das Rennen Einfluss nehmen.

Mit dem "Fanboost" über Twitter oder auf der Internetseite der Formel E verleihen sie ihren Lieblingen einen extra Schub. Die drei Fahrer mit den meisten Stimmen können zusätzlich 30 Kilowatt freischalten. Ob sie dies für einen kurzen Sprint oder einen langen Spurt einschalten, bleibt ihnen überlassen. Sie müssen den Schub nur nutzen. Donnerstagabend lag der Franzose Jean-Eric Vergne in der Wertung mit 34 Prozent vor dem Deutschen Daniel Abt (18) und dem Brasilianer Lucca di Grassi (17).

Aber auch so versprechen die Rennen meist mehr Spannung als in der lautstarken Königsklasse. In Mexiko etwa fuhr Abt-Schaeffler-Fahrer di Grassi, aktuell Zweiter der Gesamtwertung, noch vom 15. Platz zum Sieg. Er profitierte dabei von einem riskanten Fahrzeugwechsel. Der ist ein weiterer Unterschied zwischen den Rennserien. Was bei der Formel 1 der Reifenwechsel ist, ist bei der Formel E der Autowechsel. Für viele Fans das Spannendste am ganzen Rennen.

Dieses dauert in der Regel gut 50 Minuten. "Wenn du zu wenig Batteriekapazität hast, ist das wie wenn du zu wenig Kraftstoff im Tank hast", erklärt Sebastien Buemi. Der Schweizer führt derzeit die WM nach fünf Siegen in den ersten sechs Saisonrennen mit 132 Punkten an. Er meint die 28-Kilowattstunden-Einheitsbatterien der Fahrzeuge. Deren Energie reicht nur für 45 Minuten. Erst in der kommenden Saison soll der Akku stark genug sein, um für eine Stunde Power zu bieten. Also heißt es für Buemi und die anderen Fahrer mit zum Teil Formel-1-Erfahrung wie den drittplatzierten Nicolas Prost und den auf Rang 4 platzierten Nick Heidfeld, Herausspringen, zum zweiten Fahrzeug laufen, hineinspringen, losfahren - genau vor den Augen der Fans.

Tagesprogramm an beiden Renntagen (Sonnabend/Sonntag): 8 Uhr: 1. freies Training, 10.30 Uhr: 2. freies Training, 12 Uhr: Qualifiying in vier Gruppen, 12.45 Uhr: Super Pole, 13.50 Uhr: Autogrammstunde im eVillage, 16 Uhr: Rennen.