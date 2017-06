Zwei neue Lottomillionäre

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Gleich zwei Brandenburger Lottospieler haben für die jüngste Mittwochs-Ziehung sechs Richtige getippt. Die Glückspilze aus dem Havelland und Potsdam-Mittelmark hatten die Zahlen 6, 17, 18, 28, 33 und 37 auf ihren Spielscheinen korrekt angekreuzt. Sie gewinnen jeweils etwa 1,03 Millionen Euro, teilte die Land Brandenburg Lotto GmbH am Donnerstag mit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579882/

Weil beide Spielscheine ohne Kundenkarte in den Lotto-Verkaufsstellen abgegeben wurden, sind die Gewinner der Lottogesellschaft bisher nicht bekannt. In der Potsdamer Glückszentrale würden die Anrufe der beiden Neumillionäre nun gespannt erwartet, sagte Lotto-Sprecherin Kristin Lehmann. Nach ihren Angaben können sich nun seit 1991 insgesamt 89 Brandenburger über einen Millionengewinn freuen.

Die Ziehung am Mittwoch war für Lottospieler außergewöhnlich. Seit zwölf Ziehungen war der Jackpot ungeknackt geblieben und stieg auf knapp 30 Millionen Euro. Hätte auch bei der 13. Ziehung niemand sechs Richtige plus Superzahl vorweisen können, hätte der Jackpot auf die niedrigeren Gewinnklassen zwangsausgeschüttet werden müssen. So sehen es die Regularien vor.

Doch ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen landete den Volltreffer. Während den beiden Brandenburgern für die erste Gewinnklasse einzig die passende Superzahl 4 fehlte, konnte er den Jackpot mit sechs Richtigen plus Superzahl knacken.