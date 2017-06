Ein gutes Leben in der Gemeinschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Zur Eröffnung der Brandenburgischen Seniorenwoche hatte am Donnerstag der Seniorenbeirat Brieselang in das Vereinshaus Nachspielzeit des Sportvereins Grün-Weiss Brieselang geladen. Die Seniorenwoche unter der Schirmherrschaft von Roger Lewandowski, Landrat des Kreises Havelland, steht in diesem Jahr unter dem Motto: Für ein lebenswertes Brandenburg, solidarisch, mitbestimmend, aktiv. Seniorenbeiräte aus Ketzin, Wustermark und Nauen waren jeweils mit den Bürgermeistern Bernd Lück (Ketzin), Holger Schreiber (Wustermark) und Detlef Fleischmann (Nauen) der Einladung gefolgt.