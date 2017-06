Evi beim Landesfinale am Start

artikel-ansicht/dg/0/

Wittenberge (RA) Fünf der sechs Wettbewerbe um den Einzug ins Landesfinale der Leichtathleten besetzte das Evangelische Gymnasium. Ein Neuruppiner Mädchenteam gewann und steht damit am 22. Juni im Wettstreit mit den Besten aus Brandenburg.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579887/

Dass die WK III-Mädchen gewinnen, damit hatte Sportlehrer Olrik Priesemuth spekuliert. Dass sie deutlich dominieren, eher nicht. Eine herausragende Leistung zeigten etwas überraschend Mira Holt-Grieb und Annabell Leifert im Hochsprung. Mit 1,53 und 1,50 Meter sammelten beide 1028 Punkte fürs Team. Es zahlte sich offenbar das Zusatztraining am Pfingstmontag aus, freute sich Priesemuth. Sieben aus seinem Siegerteam wurden extra von den Eltern aus Rohlsdorf nach Wittenberge geholt. Dort sind sie auf Klassenfahrt. "Sie gingen wirklich putzmunter an den Start", blickte der Sportlehrer auf den bislang wichtigsten Wettkampf zurück. "Nun wollen wir im Landesfinale die Sportschulen ein bisschen ärgern. Vielleicht ist ein Podestplatz drin." Mit der neuen Qualifikation für die zweite Ebene im Bundeswettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" kann die Evangelische Schule auf eine starke Bilanz verweisen: Zum fünften Mal in Folge im Landesfinale dabei.