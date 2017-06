"Nackte Wahrheit" über Beeskow

artikel-ansicht/dg/0/

war die Mini-Broschüre im Nu vergriffen. Seit damals erreichten den Autor und Zeichner Bernhard Ast immer wieder Anfragen nach einer Neuauflage.

Endlich hat es geklappt: Ab dem 12. Juni gibt es die neue Auflage in etwas aktualisierter und um einige Zentimeter gewachsener Form zu kaufen. Anlässlich des Altstadtfestes lädt im Rahmen der "Offenen Höfe" am Sonnabend auch die Familie Ast ab 14 Uhr zu einem kleinen Buchbasar in die Spreestraße 3A ein. Neben vielen anderen Büchern wird Bernhard Ast sein Karikaturenbuch mit den lustigen Flunkereien dort vorstellen und auf Wunsch signieren. Erzählt würde darin die "wahre" Geschichte der märkischen Kleinstadt an der Spree in einer völlig neuen Version, verspricht der Autor und Karikaturist. Falls einige Ereignisse sich nicht mit der bisherigen Geschichtsauffassung decken, bittet er um Nachsicht. "Aber ein Körnchen Wahrheit steckt auch in der dicksten Lüge", findet Ast.