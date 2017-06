Missverständnisse beim Notruf

artikel-ansicht/dg/0/

Es ist die Nacht zum 1. Mai, als ein elfjähriges Mädchen aus Afghanistan in Fürstenwalde die 112 wählt. Ihr Vater bekommt keine Luft mehr. Ihre Mutter, Maryam, spricht kein Deutsch und drückt der Tochter das Handy in die Hand. Das Mädchen schildert sein Anliegen. Im Hintergrund schreit die Mutter, die um das Leben ihres Mannes bangt. "Ich kann nicht atmen, ich sterbe", habe dieser gerufen, schildert die 38-Jährige ihrer Freundin Savar Kartusian, die ins Deutsche übersetzt. Erst streckt der 44-Jährige den Kopf zum Fenster hinaus, um Luft zu bekommen. Schließlich verabschiedet er sich von der Familie. Er will nach draußen, glaubt nicht, dass er zurückkommt.

Maryam ist panisch. Als das Gespräch mit der Leitstelle beendet ist, weiß sie nicht, ob Hilfe kommt. Sie hat das Gefühl, dass ihrer Tochter viel zu viele Fragen gestellt wurden - nach Alter, Aufenthaltszeit in Deutschland, Klassenstufe. Verzweifelt ruft sie Bekannte an. Minuten erscheinen ihr wie eine Ewigkeit. Sie wählt wieder 112. "Hilfe ist unterwegs", sagt der Disponent. Maryam ist verunsichert. 30 bis 40 Minuten habe es nach ihrem Gefühl mindestens gedauert, bis Hilfe kam, sagt sie. "Ich will keinen anzeigen, aber es macht mich traurig, dass meine Tochter um Hilfe betteln musste, dass ihr so viele Fragen gestellt wurden, dass wertvolle Zeit verstrich", schildert die Frau ihren Eindruck.

"Diese Fragen sind aber nie gestellt worden", sagt Carsten Greim, Abteilungsleiter der Regionalleitstelle Oderland. Nachdem die Angelegenheit Wirbel auslöste, hat er sich das aufgezeichnete Gespräch angehört.

Demnach geht der Notruf 23.27 Uhr ein. "Die Abfrage gestaltete sich schwierig, weil im Hintergrund eine Frau schrie und der Anrufer nicht klar zu verstehen war", schildert Greim. Dennoch gelingt es, Adresse und Rufgrund zu erfragen. 23.27 Uhr löst der Disponent Alarm aus. 23.28 Uhr fahren Hilfskräfte los. Parallel versucht der Disponent Erste-Hilfe-Anweisungen per Telefon zu geben. Das funktioniert nicht. 23.33 Uhr sind die Helfer am Einsatzort. Der Mann liegt bewusstlos im Treppenhaus. 0.33 Uhr verlässt der Rettungswagen Fürstenwalde in Richtung Krankenhaus. Auf der Fahrt stirbt der Patient. Am 11. Mai wird er neben seiner sechsjährigen Tochter begraben, die wenige Wochen zuvor starb. Die Elfjährige macht sich nun Vorwürfe.

"Sie hat alles richtig gemacht", sagt Greim. Das habe er auch dem Notfallseelsorger erklärt, der das Mädchen betreut. Er würde sich wünschen, dass Ausländer Erste-Hilfe-Kurse bekommen, bevor sie aus Heimen in Wohnungen ziehen. Klare Anweisungen in der Landessprache, was in Notfällen zu tun ist, hält er ebenfalls für sinnvoll.

Doch wann ist ein hilfloser Mensch ein Notfall? Welche Nummer ist richtig? Diese Fragen sind nicht immer leicht zu beantworten, zeigt ein Fall vom 22. April. An jenem Sonnabend findet eine Frau eine orientierungslose Person an der Neu Zittauer Straße in Erkner. Sie bittet eine Passantin um Hilfe. Die Passantin ist MOZ-Redakteurin Anke Beißer. 14.59 Uhr wählt sie die Nummer der Polizeiwache Erkner. "Wir sind nicht zuständig, rufen Sie die 112 an", heißt es dort. 15 Uhr, Anruf bei der 112. "Wir sind nicht zuständig. Oder ist der Mann verletzt?", fragt der Disponent. Er verspricht, die Polizei zu verständigen. Die meldet sich bei Anke Beißer: "Wir sind ein freies Land, da kann jeder sitzen und liegen, wo er will", wird ihr mitgeteilt. Warum sie überhaupt anrufe, wird gefragt.

Solche Fälle kennt Greim auch. Besonders im Sommer kämen häufig Anrufe, wenn Obdachlose in Frankfurt auf Parkbänken sitzen und sich Passanten sorgen. "Wir schicken dann immer den Rettungsdienst", betont er. Oftmals schicke der Obdachlose diesen wieder weg.