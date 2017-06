In 24 Stunden zum Klarwasser

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579892/

So bleibt das Klärwerk immer ausgelastet und die Kosten für die Abwasserbehandlung werden niedrig gehalten. Bei einer kostenlosen Besichtigung im Rahmen des Weltumwelttages konnten sich interessierte Bürger am vergangenen Mittwoch das Werk anschauen und Fragen stellen.

Beim Rundgang erklärt Georgia Goldmann den rund 20 Besuchern, dass die Anlage im Jahr 1999 von der Klärwerk Wansdorf GmbH (KWG) in Betrieb genommen wurde. Das erfahrene Personal komme jedoch von den Berliner Wasserbetrieben (BWB), mit denen ein Kooperationsvertrag besteht. In zwei Schichten sind je sieben Mitarbeiter im Werk. Nachts wird der Betrieb vom Klärwerk Ruhleben ferngesteuert. Ein Wachschutz mit Hunden sorgt vor Ort für die Sicherheit. Etwa 35.000 bis 40.000 Kubikmeter Abwasser werden täglich geklärt. Aus der ankommenden "Brühe" werden in den Rechenanlagen zuerst einmal alle größeren Bestandteile entfernt. Alles, was nicht durch die acht Millimeter Spaltenweite geht, findet sich hier wieder. Das sind Dinge, die überhaupt nicht ins Abwasser gehören, wie Lumpen, Werkzeuge oder auch mal ein Helm. Manchmal ist die Neugier der Mitarbeiter größer als der Ekel, zum Beispiel wenn ein Portemonnaie im Rechen hängt. Dann schaut man schon mal rein. In einem Fall konnte das gute Stück sogar dem Besitzer zurückgegeben werden, natürlich abgespült. Für den weiteren Abwassertransport sorgt das Gefälle der Gesamtanlage. Nachdem mitgeführter Sand in den Fangrinnen entfernt wurde, gelangt das schmutzige Wasser in die Vorklärbecken und weiter in die biologische Reinigung. Dort übernehmen Mikroorganismen die Arbeit.

Georgia Goldmann nennt sie fast schon liebevoll ihre "kleinen Furzzwerge", denn ohne sie würde hier nichts laufen. Sie nehmen die organischen und teilweise auch die anorganischen Stoffe auf, verarbeiten sie oder machen sie für die nachfolgend ans Werk gehenden Mikroorganismen verfügbar. Phosphor und Nitrate eliminieren sie zum Beispiel fast vollständig. Damit ihnen das gelingt, brauchen sie viel Sauerstoff, Druckluft und auch bestimmte Temperaturen. Das kostet viel Energie. "Das Klärwerk hat einen Energiebedarf, der etwa einer Stadt mit 280.000 Einwohnern entspricht", erläutert Olaf Müller, Geschäftsführer der KWG. Gut, dass ganz andere Mikroorganismen in dem anfallenden Klärschlamm Methangase erzeugen können. Ein betriebseigenes Blockheizkraftwerk mit drei Modulen lässt daraus Strom und Wärme entstehen. Auf diese Weise kann das Klärwerk seinen Wärmebedarf vollständig decken und fast 70 Prozent des benötigten Stroms selbst erzeugen. Auch der restliche Schlamm hat noch einen Brennwert. Er wird an Kohlekraftwerke geliefert und dort mit verfeuert.

Am untersten Ende des Gefälles konnten sich die Besucher von der Qualität des Endproduktes überzeugen. Klar sprudelt Wasser aus Rohren in große Auffangbecken. "Nur einige der Mikroorganismen sind noch darin. Ansonsten hätte es Badewasserqualität", meint Stephan Natz, Pressesprecher bei den BWB. Es wird überwacht, dass alle Werte dem wasserbehördlichen Zulassungsbescheid entsprechen. Dann wird das Klarwasser über einen offenen Ablaufgraben dem Havelkanal als Vorfluter zugeführt.