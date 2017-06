Gegen seinen Willen nach Kyritz

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Die Wiedersehensfreude ist schnell der Sorge gewichen. Adnan Faour möchte seine Familie nach Oberhavel holen, weil er hier integriert ist. Doch er soll zu seinen Eltern und Schwestern nach Kyritz.

Vor knapp vier Wochen konnte Adnan Faour seine Familie endlich wieder in die Arme schließen. Zweieinhalb Jahre hatte er die Familie nicht gesehen. Als 15-Jähriger hatte sich der junge Syrer allein auf die Flucht vor dem Krieg gemacht. Seine Eltern und die beiden Schwestern kamen in die Türkei. Mit Unterstützung eines Anwalts kamen sie schließlich nach langem Warten und Hoffen nach Deutschland. Allerdings konnten sie nicht nach Oberhavel. Sie erhielten eine Wohnung in Kyritz.

Der Landkreis verwies auf die Zuständigkeit des Landesamtes für Soziales und Versorgung. Oberhavel habe darauf keinen Einfluss, sagte Kreissprecher Ronny Wappler. Allerdings bot der Kreis auch keine passende Wohnung für die Familie Faour an. Weil eine der Töchter unter einer Behinderung leidet, wurde eine barrierefreie Wohnung gesucht, die allerdings gar nicht benötigt wird, weil das Mädchen nicht im Rollstuhl sitzt. Der Kreis hatte angegeben, Adnans Schwester lebe bereits in einer behindertengerechten Einrichtung in Kyritz, deshalb solle die Familie dorthin. Allerdings kam die Schwester erst vor einem knappen Monat mit dem Rest der Familie nach Deutschland.

Für Adnan bleibt unverständlich, warum es nicht möglich war, die Familie in seiner Nähe unterzubringen. Er besucht die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder, hat hier Freunde gefunden, macht Musik und Sport, ist bestens integriert. Manchmal kommt er sich selbst schon ein bisschen deutsch vor. Was soll er aber nun woanders?

"In Kyritz kennen wir niemand", sagt der 17-Jährige. Die Familienmitglieder haben noch keinen Deutsch- oder Integrationskurs angeboten bekommen. Sie leben in einer Wohnung ohne Fernsehen und Internet, sprechen nur Arabisch und haben praktisch keine Kontakte nach außen. Adnan wünscht sich deshalb nichts sehnlicher, als die Familie in seine Nähe zu holen. Stattdessen muss er nach jetzigem Stand aber nach Kyritz. Der Landkreis will es so. Die Vormundschaft wird vom Jugendamt an die Eltern übertragen.

Adnan Faour hat sich vor allem mit Hilfe seines musikalischen Talents vorbildlich integriert. Der 17-Jährige drehte zwei Musikvideos zu eigenen Songs, trat mit Chören unter anderem in Oranienburg, Birkenwerder und Hohen Neuendorf auf. Mit der Kreismusikschule spielte er im vergangenen November in Potsdam vor Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Am Sonnabend nächster Woche steht er beim Oranienburger Stadtfest auf der Stadtwerke-Bühne vorm Schloss und rappt zusammen mit anderen jungen Musikern des "Oranienburger Hoforchesters". Gerade hat Manfred Schmidt, Leiter der Kreismusikschule, Adnan gefragt, ob er Lust habe, erneut in Potsdam aufzutreten - als gut integrierter syrischer Musiker aus Oberhavel.

Der Nachwuchsmusiker hat noch nicht zugesagt. Manchmal hat er Verpflichtungen, zum Beispiel Extra-Unterricht für minderjährige Flüchtlinge in der Unterkunft in Birkenwerder, die er auf keinen Fall schwänzen darf - selbst dann nicht, wenn er eine Mitfahrgelegenheit nach Kyritz hat. Mit dem Bus braucht er für eine Strecke zweieinhalb Stunden. Als er wegen eines dringenden Besuchs seiner Eltern einmal den Nachhilfeunterricht verpasst hat, wurden ihm 15 Euro vom Taschengeld gestrichen. Adnan kann über solche Vorkommnisse lachen. Doch manchmal scheint er nicht zu verstehen, dass Bürokratie hier wichtiger ist als Menschlichkeit.