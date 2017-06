Jakobskreuzkraut breitet sich aus

artikel-ansicht/dg/0/

Demnach sind die Gebiete von Rheinsberg, Neuruppin, Fehrbellin und ihren Ortsteilen im roten Bereich. Gleiches trifft für den Amtsberich Lindow außer der Kernstadt selbst und den Temnitzer Gemeinden Storbeck-Frankendorf, Märkisch Linden und Temnitztal.

Das Jakobskreuzkraut enthält sogenannte Pyrrolizidin-Alkaloide (PA). Diese Stoffe schädigen massiv die Leber. Da sie sich im Körper von Weidetieren ansammeln, also nicht abgebaut werden, können sie langfristige gesundheitliche Schäden verursachen - im schlimmsten Fall bis zum Tod der Tiere. Besonders Pferde gelten als gefährdet. Aber auch Rinder sind gegen die Gifte des Jakobskreuzkrautes nicht gefeit. Am besten kommen laut der Ministeriumsbroschüre noch Schafe und Ziegen mit den Giftpflanzen klar.

Warum gerade das Ruppiner Land ein solcher Schwerpunkt der Ausbreitung ist, lässt sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Laut Christine Tümmler, Expertin des Landesumweltamtes, wird die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes durch bestimmte Haltungsbedingungen gefährdet. "Es betrifft oft Pferdekoppeln, die Trittschäden in der Grasnarbe haben", sagt Tümmler. Gerade solche offenen Stellen inmitten des ansonsten geschlossenen grünen Pflanzenteppichs werden rasch vom Jakobskreuzkraut erobert, so Tümmler.

Bei dem Kraut handelt es sich keineswegs um eine neue Art. Das gilt nur für das ähnliche Frühlingskreuzkraut, das sich aber bevorzugt an Straßenrändern ansiedelt und ebenso giftig ist. Diese Art ist allerdings der Broschüre zufolge gerade im Ruppiner Land kaum verbreitet.

Die Bekämpfung des einheimischen Kreuzkrauts hat ihre Besonderheiten. "Wenn man zu früh mäht, wächst die Pflanze rasch nach. Wenn es zu spät gemacht wird, ist vielleicht schon der Samen im Boden", so Tümmler. Die Kunst ist es also, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um gegen das Jakobskreuzkraut einzugreifen - optimalerweise kurz vor der Blüte, wie ein Schweizer Forscher in einer Studie 2010 nachgewiesen hat. Sinnvoll ist es laut Tümmler auch, einzelne Pflanzen auszustechen und sie von der befallenen Fläche wegzubringen. Damit kann zusätzlicher Sameneintrag verhindert werden.

Zusätzlich zum Entfernen beziehungsweise der Mahd wird eine angepasste Düngung empfohlen. Damit soll verhindert werden, dass sich offene Stellen im Grasteppich bilden können.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, Pflanzengifte, also Herbizide, einzusetzen. An Straßenrändern ist ein Einsatz von Herbiziden nicht erlaubt. Auf landwirtschaftlichen Flächen aber wohl: "Es gibt dann auch Herbizide mit guter Wirkung", so Christine Tümmler. "Das sollte aber immer der letzte Schritt sein,", gibt sie zu bedenken. Wichtig ist, dass bei Herbizid-Einsatz nur Einzelpflanzen behandelt werden, um die andere Vegetation nicht zu beschädigen. Das Ministerium empfiehlt, nur fachkundige Personen beim Herbizideinsatz zum Zuge kommen zu lassen. Empfohlen wird unter anderem eine Behandlung mit Simplex.

Besonders gefährlich ist das Jakobskreuzkraut im Heu oder in der Silage. Während manche Tiere die Pflanze bei der Beweidung wegen ihrer Bitterstoffe meiden, können sie diese Unterscheidung nicht mehr treffen, wenn das Kraut in Heu oder Silage gelandet ist: "Die Alkaloide sind dann immer noch wirksam, aber die Bitterstoffe, die Tiere vom Fressen abhalten, fehlen dann", so Tümmler.

Unklar ist, welche Schäden für den Menschen vom Jakobskreuzkraut ausgehen. Dessen Gift, die PA, ist insbesondere in Honigen aus Mittel- und Südamerika vorgekommen. Die Landesregierung hat als Antwort auf eine Anfrage des Abgeordneten Benjamin Raschke(B90/Grüne) mitgeteilt, dass in Brandenburg keine Honig-Untersuchungen veranlasst worden sind, PA aber sehr wohl "aufgrund ihres gesundheitsschädigenden Potenzials in Lebensmitteln unerwünscht" seien. Das Problem sei aber derzeit, dass es noch keine gesetzlichen Grenzwerte für PA in Nahrungsmitteln gebe. Dabei wird in einem Hamburger Hygiene-Institut durchaus schon Honig unter die Lupe genommen - aber nur importierter.

Die Broschüre des brandenburgischen Landesagrar- und -umweltministeriums ist im Internet unter der Web-Adresse www.mlul.brandenburg.de/media_fast/4055/Umgang-mit-Kreuzkraeutern.pdf jederzeit abrufbar.