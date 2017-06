Umweltministerin Hendricks bewertet UN-Meereskonferenz als Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Die UN-Konferenz zum Schutz der Meere hat nach Ansicht von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks trotz des vorherigen Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen "gute Impulse für die weitere internationale Zusammenarbeit" geliefert. "Natürlich haben wir in der internationalen Umweltpolitik hier und da neue Schwierigkeiten, Stichwort Klimaabkommen von Paris, das bedeutet aber nicht, dass wir in allen Umweltfragen nicht mehr zusammenarbeiten können", sagte Hendricks am Donnerstag vor Journalisten in New York.