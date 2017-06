FSV Bernau lädt zur Aufstiegsfeier ein

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Fußball-Landesligist FSV Bernau lädt am kommenden Sonnabend alle Fans zur Aufstiegsfeier ein. Die Bernauer hatten bereits am vergangenen Spieltag mit einem Unentschieden beim RSV Teltow den Aufstieg in die Brandenburgliga klar gemacht. Das soll jetzt im letzten Heimspiel der Saison gefeiert werden.