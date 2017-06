Urteil im Prozess um tödlichen Ehestreit erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Im Prozess um einen tödlichen Ehestreit in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) wird am Freitag um 10 Uhr das Landgericht Cottbus voraussichtlich das Urteil verkünden. Der 32-jährige Angeklagte hatte in einer Stellungnahme zugegeben, nach einem Streit um angebliche Untreue mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen zu haben.