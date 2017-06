Mittwoch bald mit Eintritt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der eintrittsfreie Mittwoch im städtischen Museum dürfte wohl spätestens ab dem kommenden Jahr Geschichte sein. Denn der Ausschuss für Kultur und Sport hat die neue Entgeltordnung für die Einrichtung ohne große Diskussion abgesegnet. Darin ist, neben einer Erhöhung der Eintrittspreise, auch die Abschaffung des eintrittsfreien Mittwochs mit enthalten. Wieweit sich das auf die Besucherzahlen in Zukunft auswirken wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Hartmut Preuß, Leiter des Museums, erklärte auf Nachfrage, dass bisher 30 Prozent der Besucher pro Jahr am Mittwoch gezählt wurden. Endgültig wird die neue Entgeltordnung in der Stadtverordnetenversammlung am 12. Juli beschlossen.