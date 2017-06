Rohbau des Kreativhauses steht

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf (MOZ) Das Dach ist drauf, am Donnerstag wurde es von Dieter Trebbin und Ralf Scherke von der Firma Siering und Ziegler aus Frankfurt (Oder) mit Mineralwolle gedämmt. Der Bau des Kreativhauses am Sportplatz in Heinersdorf schreitet voran - im September soll es fertig werden, wie Cindy Miethke, stellvertretende Bauamtsleiterin der Gemeinde Steinhöfel, auf Nachfrage bekräftigte. "Als nächstes beginnen die Elektroarbeiten."