Schafschur und Gartenführungen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579913/

Kienitz. Barbara und Karl-Heinz Brunat freuen sich auf Besucher ihres Erlenhofes. Jeweils ab 11 Uhr ist der am Sonnabend und Sonntag geöffnet. An beiden Tagen werden gegen 15 Uhr Schafe geschoren. Es gibt Herzhaftes vom Grill und im Hofladen Produkte der hauseigenen Skudden.

Alt Rosenthal. Im Rahmen der Landpartie stellt der Heimatverein Alt Rosenthal am Sonnabend, um 18 Uhr, am Weiher 3 sein Projekt "Rosenthaler Mühle" vor. Das Kulturwerk am Hügel gestaltet eine Installation zum Projekt. Die Mühle soll neue Heimstatt des Heimatvereins werden. Der Folklorechor "Kariolle" und das Kulturwerk hatten bisher in der Bücherei ihr Domizil. Die musste geräumt werden. Ab 15 Uhr bietet Ute Boekholt am Sonnabend und Sonntag Führungen zur Saatgutgewinnung und Permakultur an. Antje Kierstein gibt an beiden Tagen in der Flowerpower-Gärtnerei Einblick in die Kräuterkunde. Am Sonntag findet auf dem Hof Neuer Weg 3 um 16 Uhr ein Open Air mit BlechSpezial statt.

Alt Tucheband. Der Oderbruchhof an der Rathstocker Straße erwartet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 17 Uhr Gäste. Der Hofladen ist geöffnet.

Altfriedland. Die Fischerei Timm und der Verein Langes Haus erwarten viele Ausflügler. Die Fischerei ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Langen Haus erwartet Besucher an beiden Tagen ab 10 Uhr ein reiches Angebot an Pflanzen, Kräutertees und mehr.

Komplette Übersicht: www.brandenburger-landpartie de