Mittagspause mit Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (MOZ) Frankfurt (Oder). Über eine musikalische Mittagspause konnten sich die Besucher der Mensa im Gräfin-Dönhoff-Gebäude am Donnerstag freuen. Viadrina-Student Alexander Peppler und the Soulshaker alias Fabio Targhetta präsentierten zwischen 13 und 14 Uhr ihren Singer-Songwriter-Pop und gaben einen Vorgeschmack auf die 20. Auflage des studentische Festivals Unithea, das offiziell erst am Abend eröffnet wurde.