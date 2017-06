Vierer nährt Hoffnungen auf Medaillen

artikel-ansicht/dg/0/

Lucas Liß, Theo Reinhardt, Kersten Thiele und Domenic Weinstein sorgten damit für einen gelungenen Auftakt der deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Frankfurt (Oder). Nur knapp verfehlten sie ihren deutschen Rekord von Olympia in Rio, wo sie in 3:56,903 auf Rang 5 gefahren waren. "Nach der verkorksten WM in Hongkong wollten wir zeigen, dass wir es besser können. Und das soll noch längst nicht alles gewesen sein", sagte der Erfurter Kersten Thiele und lieferte eine Erklärung für die Schnellfahrt gleich hinterher. "Wir haben im Vorfeld einige neue Sachen ausprobiert. Beispielsweise fahren wir längere Ablösungen, wechseln nicht nach einer, sondern erst nach anderthalb Runden. Das hat sich bezahlt gemacht."

Die Verfolger nähren damit Hoffnungen, dass das einstige Aushängeschild des deutschen Bahnradsports bald auch international wieder um Medaillen mitfahren kann. "Unser langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio. Dort wollen wir wenigstens Bronze", gibt Bundestrainer Meyer vor.

Das wird schwer genug, denn noch fahren Briten und Australier rund fünf, sechs Sekunden schneller. Doch der deutsche Vierer hat in den zurückliegenden Jahren den Abstand zur Spitze peu à peu verkürzt. Die Konzentration der besten Verfolger beim Rad-net Rose Team und die akribische Arbeit des erst 32 Jahre alten Bundestrainers tragen ihre Früchte. Als nächste Herausforderung steht die EM im Oktober in Berlin vor der Tür. "Zuhause sind wir natürlich gefordert", weiß Kersten Thiele. "Aber wir vertrauen auf unser Können."