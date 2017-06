Betrunken am Steuerrad

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Bei einer groß angelegten gemeinsamen Kontrollaktion haben Beamte mehrerer ostdeutscher Wasserschutzpolizeien insgesamt 372 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und 14 Strafanzeigen erstattet sowie 700 Verwarnungen mit Verwarnungsgeld erhoben. Unter anderem seien 33 Bootsführer unter Alkoholeinfluss ertappt worden, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam am Donnerstag mit. Ein Sportbootführer sei mit 3,10 Promille Alkohol im Blut festgestellt worden, ein weiterer mit 1,80 Promille.

An den umfangreichen Schwerpunktkontrollen der Berufs- und Freizeitschifffahrt auf den Binnengewässern waren zwischen Himmelfahrt und Pfingsten die Wasserschutzpolizeien in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt beteiligt. In diesem Jahr lagen die Schwerpunkte neben der Überprüfung der Befähigung und Ausrüstung insbesondere auf der Einhaltung der jeweils geltenden Verkehrsvorschriften auf Bundes- und Landeswasserstraßen.

Insbesondere an den Feiertagen sei aber auch Augenmerk auf die Einhaltung des Alkohol- und Drogenverbotes und auf die Einhaltung der Tempolimits gelegt worden, hieß es weiter. Die Wasserschutzpolizeien kontrollierten insgesamt 4864 Fahrzeuge - darunter 4507 Fahrzeuge der Sportschifffahrt, 216 der Berufsschifffahrt sowie 141 sonstige Fahrzeuge wie Spreewaldkähne oder Tretboote.