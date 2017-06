Publikum darf abstimmen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Noch bis Freitag können Besucher der Uckermärkischen Bühnen Schwedt an der Publikumsbefragung zum Uckermark-Oskar teilnehmen. Dieser Oskar ist eine Auszeichnung, die einem Schauspieler und einer Schauspielerin für eine herausragende Leistung in der zurückliegenden Spielzeit verliehen wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579920/

In diesem Jahr können die Zuschauer schauspielerische Leistungen von acht Inszenierungen bewerten. Dazu gehören solche Produktionen wie "Baumeister Solness", das Musical "Amore mio - Das Figarokomplott" oder das Weihnachtsmärchen "Aladin und die Wunderlampe". Stimmzettel gibt's an der Theaterkasse.

"Wer ist Ihr persönlicher Favorit?" fragt der Förderverein der Uckermärkischen Bühnen. Er hat den Uckermark-Oskar 1997 erstmals verliehen. Die diesjährige Preisverleihung findet am 24. Juni am Premierenabend von "Luther - Zwischen Liebe, Tod und Teufel" auf der Odertalbühne statt. Die Preise sind mit je 500 Euro dotiert. Die Märkische Oderzeitung sponsert diesen Preis von Anfang an.