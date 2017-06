Gärtnermeister setzt Belohnung aus

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (mei) Sie kamen in der Nacht, höchstwahrscheinlich mit Moped samt Anhänger und mehrfach: Ahorndiebe, die in der Gärtnerei Scheerer einen Schaden von mindestens 3000 Euro angerichtet haben. "Es war in der Nacht zum 27. Mai, als zwölf Feuerahorn, geschlitztblättriger Ahorn und aufrecht wachsender Ahorn verschwunden sind. Die teuersten mit rund 500 Euro pro Stück sind bis zu 1,25 Meter hoch und bis zu 1,50 Meter breit. Da muss man schon viel Willen haben, die schweren Töpfe zu stehlen und aufzuladen", sagt der Gärtnermeister. Auf dem Feldweg nach Vogelsdorf fanden sich abgebrochene Zweige und Transportbänder. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die Diebe samt ihrem Gut in diese Richtung verschwanden.