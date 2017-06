Haltverbote zum Altstadtfest

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Im Vorfeld und während des Altstadtfestes kommt es in der Innenstadt zu diversen Einschränkungen in der Verkehrsführung. Besucher werden gebeten, die am Rande des Stadtzentrums liegenden Parkplätze zu nutzen, da die Parkflächen in der Innenstadt durch Straßensperrungen teilweise nicht zur Verfügung stehen. Auch Anwohner werden gebeten, sich auf Beeinträchtigungen einzustellen.

Die Straße Markt ist bis Montag, 8 Uhr, gesperrt. Für die Parkflächen gilt Haltverbot. Eine Vollsperrung gibt es auch für die Berliner Straße Nr. 28 (Krumnow) bis 34 (Sparkasse) bis Sonntag, 17 Uhr. Lieferverkehr ist möglich. Für die Parkflächen gilt Haltverbot.

Haltverbot gilt auch im Bereich der Bodelschwinghstraße 48/Einmündung Brandstraße bis Freitag, 24 Uhr, zur Absicherung der Durchfahrt des Linienbusverkehrs. Der Kirchplatz wird am Sonnabend von 10 Uhr bis 20 Uhr gesperrt. Anlieger können passieren.

Von Sonnabend, 8 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, wird die Berliner Straße von der Einmündung Mauerstraße (Forsters Sporthaus) bis Kreuzung Breite Straße gesperrt. Lieferverkehr ist nicht möglich. Für die Parkflächen gilt Haltverbot. Von Sonnabend, 8 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, gilt in der Breiten Straße ab Kreuzung Berliner Straße (Krumnow/Sari in Richtung Grundschule) für die Parkflächen Haltverbot.

Die Haltestelle für den Shuttle-Bus zur Landpartie wird in der Bodelschwinghstraße am Musikmuseum eingerichtet.

Für die Durchführung des Altstadtlaufs am Sonntag gilt eine Vollsperrung ab der Einmündung Breitscheidstraße/Schützenstraße von 7 bis 13 Uhr in Richtung Berliner Straße. Hier wird kein Liefer- und Anwohnerverkehr möglich sein. Eine Vollsperrung gilt am Sonntag gleichfalls in der Bodelschwinghstraße (ab Sparkasse) von 7 bis 13 Uhr. Von der Puschkinstraße kommend wird sie als Sackgasse ausgewiesen.Für die Parkflächen in der Berliner Straße ab Kreuzung Bodelschwinghstraße (Musikmuseum in Richtung Dicker Turm) gilt am Sonntag von 7 bis 13 Uhr Haltverbot.