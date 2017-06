Italienisches Flair in Sauen

artikel-ansicht/dg/0/

Cucina Verde ist italienisch und heißt übersetzt grüne Küche. "Das passt", findet Anne Burkhardt, Betreiberin der Kantine in Sauen. "Bei uns wird alles frisch gekocht", begründet sie die Namenswahl, "so bin ich aufgewachsen." Mit der Cucina Verde hat sich die gebürtige Berlinerin Anfang des Jahres einen langersehnten Traum erfüllt. "Ich wollte schon seit sicherlich zehn Jahren etwas eigenes", bekräftigt sie. Doch das Risiko, sich selbstständig zu machen, sei ihr als Mutter einer jetzt 17-jährigen Tochter lange Zeit zu groß gewesen. Und ganz ehrlich? Eigentlich schwebte Anne Burkhardt eine Gastronomie in oder bei Beeskow vor, wo sie seit 2000 lebt. Eine italienische Trattoria mit vier, fünf Tischen und einer Feinkosttheke an der Antipasti, Pesto und Salate angeboten werden sollte es sein.

Statt einer Trattoria ist es nun eine Kantine mit Platz für 50 Personen geworden. Wie ein Zugeständnis hört sich das bei ihr nicht an. "Als ich die Räume das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Was für ein tolles Ambiente." Und in der Tat: Wer bei dem Wort Kantine an einen großen, trostlosen Raum denkt, der irrt im Fall der Cucina Verde. Die Kantine befindet sich im historischen Kellergewölbe des Gutshauses Sauen. Aufgetischt werden Hausmannskost und mediterrane Speisen. "Ich liebe die italienische Küche", erzählt die Betreiberin.

An erster Stelle richtet sich das Angebot in der Kantine an Studenten der Berliner Universität der Künste, die im Ensemble in Sauen lernen. "Damit sind die Grundeinnahmen gesichert", sagt die 40-Jährige erleichtert. Doch nicht nur Studenten, sondern auch Einheimische und Touristen dürfen bei ihr einkehren - und sie kommen auch. "Der Standort ist toll", schwärmt Anne Burkhardt. Dabei habe sie Sauen zuvor gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, gesteht sie. Nun, wo sie es kennt, möchte sie bleiben. "Ich will das bis zu meiner Rente machen", erklärt sie selbstbewusst.

Ein bewegtes Berufsleben liegt bereits hinter ihr - und zumeist hatte es mit Essen zu tun. Gelernt hat sie Einzelhandelskauffrau für Lebensmittel in Berlin. Nach ihrem Umzug nach Beeskow - "Der Liebe wegen" - arbeitete Anne Burkhardt zunächst bei Bäcker Dreißig, später bei der Bäckerei Schulze in Frankfurt. Danach wechselte sie zu Aramark bei Conergy. Vor ihrem Sprung in die hauptberufliche Selbstständigkeit arbeitete sie an der Brandol Tankstelle in Beeskow. "Es ist nicht mein Ding, zu Hause zu bleiben", sagt sie selbst von sich. Vor zwei Jahren beginnt sie nebenberuflich ein Catering aufzubauen. Jetzt macht sie beides: Gastronomie und Catering. Die erste Zeit sei es hart gewesen, gibt die Beeskowerin zu - inzwischen wird sie bei ihren Projekten von drei Mitarbeitern unterstützt.