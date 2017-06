FC Strausberg stellt Neuzugänge vor

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579925/

Gleich zwei der Neuen für die kommende Saison wechseln aus der Lausitz, genauer gesagt vom VfB Krieschow, in die grüne Stadt am See. Für Felix Angerhöfer (19) ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der linke Offensivspieler gehörte bereits bis zum Jahr 2013 dem FC Strausberg an, bevor er an die Sportschule von Energie Cottbus wechselte und dort in der U 17 Bundesligaerfahrung sammelte. Nachdem er zwei Jahre mit Energie in der Regionalliga der Altersklasse U 19 spielte, wechselte er zum Brandenburgligisten Krieschow, für den er in der vergangenen Spielzeit in 25 Partien sechs Tore erzielte.

Angerhöfer hat seine alte Heimat nie vergessen und konnte so auch seinen Mannschaftskameraden Marvin Jäschke von den Vorzügen des Berliner Speckgürtels überzeugen. Der 19-jährige war Stammtorwart bei Krieschow. Er absolvierte 23 Saisonspiele, wobei er siebenmal zu Null spielte. Er ging mit Angerhöfer den gleichen Weg über die Cottbusser Juniorenteams, wobei Jäschke bis 2016 stets bei Energie spielte.

Der dritte Neuzugang. mit dem der Sportliche Leiter Holger Ohde bereits planen kann, kommt aus dem oberligaerfahrenen Spielerpool des Absteigers Germania Schöneiche. Die Randberliner haben bekanntlich ihre Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Oberliga zurückgezogen. Es handelt sich um Pierre Vogt, der Ende Mai gerade 20 Jahre alt geworden ist. Er fühlt sich vor allem im rechten Mittelfeld heimisch, kann aber auch auf der linken Seite spielen.

Auch seine Vita kann sich sehen lassen - nach einer hervorragenden Ausbildung beim 1. FC Union Berlin ging er 2015 für ein halbes Jahr in die U 19 des Chemnitzer FC, wurde dort aber nicht glücklich. Folgerichtig ging es im Januar 2016 zurück in seine Berliner Heimat, wo er sich der VSG Altglienicke anschloss. Da er beim dortigen Trainer allerdings nur zweite Wahl war, wechselte er im Sommer 2016 nach Schöneiche, wo er 19 Saisonspiele bestritt und dabei ein Tor erzielte.

Alle drei Neuzugänge freuen sich auf ihre Aufgaben in der Oberliga und unterzeichneten Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten. Trainingsauftakt wird am 29. Juni sein.