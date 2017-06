Vorsicht, Knöllchengefahr!

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Gartenbesitzer am Mündesee haben kürzlich Post vom Ordnungsamt der Stadt bekommen. Darin wurden sie informiert, dass auf dem Radweg am Mündesee von der Nummer 1 bis 51 Parkverbot herrscht, damit Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge nicht behindert werden. Auch die Familie Quade hat hier eine Parzelle. Sie macht sich Sorgen, dass es demnächst Knöllchen-Ärger geben könnte. "Wir wissen durch das Schreiben, dass wir dort nicht parken dürfen. Aber was ist mit Besuchern? Uns wurde auf Anfrage mitgeteilt, dass Parkverbotsschilder dort nicht aufgestellt werden dürfen", berichtete Klaus- Dieter Quade am "Heißen Draht".