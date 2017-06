artikel-ansicht/dg/0/

Seinen Entwurf für das Südseeparadies stellte Landschaftsarchitekt Steffen Brodt am Mittwochabend im Bauausschuss der Stadt vor, wo er überwiegend Anerkennung für seine Gestaltungsvorschläge erntete, wenn sich auch einige Ausschussmitglieder Änderungen im Detail vorstellen können. Im Mittelpunkt des Geschehens wird ein 20 Meter langes, gut zwei Meter hohes und mit zwei je acht Meter großen Segelmasten bestücktes, zweigeteiltes Piratenschiff aus Holz stehen, das alleine schon 47 000 Euro kosten soll. Es lädt ältere Kinder zum Klettern ein. Umgeben von aus Holz geschnitzten Tikis, Ahnenfiguren einiger Südseekulturen, und reichlich Sand soll für Piratenfeeling gesorgt sein. Daneben entsteht für kleinere Kinder ein Doppel-Piratenschaukel. Direkt daneben sollen Schatzkisten aus Holz die Neugierde der Kinder wecken. Ein vier Mal vier Meter großer Pavillon bietet Schutz vor Wind und Wetter. Campingtische machen das Picknick im Grünen zum Kinderspiel. Federwippen runden den Spielbereich ab. Auf Höhe des neuen Jugendclub werden drei bis zu vier Meter hohe Kletterfelsen aufgebaut.

Direkt am Jugendclub entsteht ein Basketballfeld, allerdings nur mit einem Korb. Auf der großen Wiese vor dem Jugendclub soll ein Beachvolleyballfeld entstehen daneben zwei Tischtennisplatten. Sitzbalken, Pflanzinseln und wiederum Campingtische sollen zum Verweilen einladen. Eingefasst wird das Areal im Süden von einem teilbefestigten Weg mit allerlei Fitnessgeräten. Dazu sollen Barren, Bock, Flanke und ein Gerät für Liegestütz und Situps zählen.

Auf Höhe des Spielplatzes hat der Planer auf Wunsch der Stadtverwaltung eine Hundestation eingeplant, damit die Vierbeiner auf dem Kinderspielplatz nicht frei herumlaufen, sondern angeleint werden können. Der SPD-Abgeordnete Tino Kubaty ist allerdings der Meinung, so etwas brauche man in Zehdenick nicht, so etwas sei dann doch eher etwas für die Großstadt. Der sachkundige Einwohner Jürgen Wielow kritisierte, dass der Planer am Thema Erlebnisspielplatz vorbei geplant habe. "Wasser- und Geschicklichkeitsspiele fehlen hier völlig", wies er auf die Havelnähe hin. "Wo bleibt da das Erlebnis?", fragte er sich irritiert. Auch Wilmar Müller, ebenfalls sachkundiger Einwohner, kritisierte, dass der Bezug zur Havel völlig vergessen worden sei. Statt eines Piratenschiffes würde er es lieber sehen, wenn ein auf alt getrimmter Havellastkahn aufgestellt würde. Anders sah es der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick): "Die Grundidee gefällt mir. Das wird bestimmt toll angenommen. Endlich mal was Richtiges, ansonsten müssen wir immer einschreiten." Überhaupt sei es schön, "dass wir hier richtig klotzen und nicht kleckern müssen". Die Verwaltung selbst will aber noch mal prüfen lassen, ob tatsächlich alle Spielgeräte überwiegend aus Holz gefertigt werden müssen. Der Pflegeaufwand für Holz sei größer als für andere Materialien wie Stahl. Auch sei Holz nicht so langlebig.

Dass die umgebenden Rasenflächen nicht stärker modelliert werden, was der Abgeordnete Bernd Krumbach (SPD) anregte, habe vor allem Lärmschutzgründe. Die vom Spielplatz entfernteren Flächen sollen vor allem zum Picknick einladen, aber keineswegs zum Bolzen, erläuterte Fachbereichsleiter Fred Graupmann.