Hungrig auf Landluft

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt (Oder) Landluft macht Appetit auf mehr: Am Wochenende laden in der Region so viele Betriebe zur Landpartie ein, wie noch nie. Die MOZ präsentiert eine Auswahl an Ausflugszielen für die ganze Familie.

In Frankfurt (Oder) lädt der Obst- und Pferdehof Neumann, Amsterdamer Straße 2, am Sonntag zum großen Hoffest ein. Natürlich können Erdbeeren selbst gepflückt werden, gibt es aber auch mit Reiten, Trecker fahren und Strohburg viel Spaß im Grünen. Und für den Gaumen stehen Spargelsuppe, Wildbraten und Omas beste Kuchen bereit.

Die Agrargenossenschaft Ranzig erwartet die Besucher der Landpartie am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Zum Programm zählen: Besichtigung der modernen Milchviehanlage, Besichtigung von Feld und Flur, fürs leibliche Wohl bei Livemusik ist gesorgt. Es gibt Landtechnik und Tiere zu bestaunen.

Die Neuzeller Klosterwinzer laden am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein. Weinbergführungen gibt es um 12 Uhr und 14 Uhr, Treffpunkt ist die Besucherinformation Neuzelle, Stiftsplatz Neuzelle, festes Schuhwerk ist notwendig. Wein kann verkostet werden.

Rund um den Fisch dreht sich bei Fischer Schneider in Brieskow-Finkenheerd am Sonntag von 10 bis 18 Uhr alles. Vorbereitet sind: Bühnenprogramm, Aquarienschau, Fischbraterei, Schätzen von Edelfisch, Bootsfahrten und -verleih, Vorführung im Fischerhandwerk, Räucherei und Familienfischerei mit Netzen (Fisch kann mitgenommen werden). Ein Kinderprogramm sowie Kutsch- und Kremserfahrten runden das Angebot ab.

Im Landgasthof Simke in Herzberg kann man am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr verweilen. Neben Speisen und Getränken gibt es Ponys zum Streicheln und Kettcars, die so groß sind, dass auch Jugendliche und Erwachsene damit über die Felder brettern können.

Der Landwirtschaftsbetrieb Peter & Co lädt am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr gemeinsam mit den Höfen Troppenz, Rübesam, Szuppa, Ackermann und der Familie Gutke (nur Sonnabend) zum Offenen Dorf nach Groß Schauen ein. Zum Programm zählen Hofbesichtigung, Tier-/Feldschau, Schwein am Spieß, Produkte aus eigener Fleischerei und Handwerk. Ferner gibt es Imkereiprodukte, Kaffee und Kuchen, Schaubacken im Holzbackofen, Schafscheren, Weideschau, Hühnerhof sowie Informationen über die Jagd. Einer der Höhepunkte wird das Programm der Jagdhornbläsergruppe Köllnitz im Grünen hinter der Kirche am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr sein. Neben musikalischen Darbietungen gibt es eine Jagd-Tombola, Wildspezialitäten, ein gemeinsamer Ansitz zur Jagd, Köllnische Fischsuppe, Baumpuzzle, Maskenbasteln und vieles mehr. Von 10 bis 18 Uhr gibt es stündlich ab dem Storkower Markt Shuttlefahrten mit dem Kleinen Landstreicher nach Groß Schauen.

Holunder-König in Groß Muckrow erwartet am Sonnabend und Sonntag ab 12 Uhr Gäste. Das Programm: Präsentation der neusten Holunderprodukte, Info über Anbau und Produktion, Vorführung der Landtechnik und Traktoren, Spiel und Spaß für Groß und Klein, kulinarische Höhepunkte mit Musik.

Die Firma Agrarprodukte Sauen lädt am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr zur Landpartie ein. Zum Programm zählen Führungen im Wald der Stiftung August Bier, Tanz und Reiten. Feldführungen und Stallrundgänge bieten Einblicke in die bäuerliche Produktion.

Die Schlepperfreunde Philadelphia zeigen Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr vor allem viele Landtechnikexponate. Besucher können selbst Traktor fahren. Zu essen und trinken gibt es regionale Produkte. Von 10 bis 18 Uhr gibt es stündlich ab dem Storkower Markt Shuttlefahrten mit dem Kleinen Landstreicher nach Philadelphia.

Das Landtechnikzentrum in Görzig lädt am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr Technikbegeisterte und deren Familien ein. Zu sehen ist eine Ausstellung moderner Landmaschinen - vom Rasenmäher bis zum Mähdrescher, Probefahrten sind möglich. Vor Ort gibt es Verpflegung, Kinderprogramm und Livemusik.

Barbara Brunat freut sich auf viele Besucher ihres Erlenhofes in Kienitz. Jeweils ab 11 Uhr ist Sonnabend und Sonntag geöffnet. An beiden Tagen werden gegen 15 Uhr Schafe geschoren. Es gibt Herzhaftes vom Grill und im Hofladen Produkte der hauseigenen Skudden.

Der Heimatverein Alt Rosenthal stellt am Sonnabend ab 18 Uhr am Weiher 3 sein Projekt "Rosenthaler Mühle" vor. Das Kulturwerk am Hügel gestaltet eine Installation zum Projekt. Die Rosenthaler Mühle soll neue Heimstätte des Heimatvereins werden. Schon ab 15 Uhr bietet Ute Boekholt am Sonnabend und am Sonntag eine Führung zur Saatgutgewinnung und Permakultur. Antje Kierstein gibt an beiden Tagen in der Flowerpower-Gärtnerei einen Einblick in die Kräuterkunde. Und am Sonntag findet auf dem Hofgelände Neuer Weg 3 ab 16 Uhr ein Open Air mit BlechSpezial statt.

Die Fischerei Timm und der Verein Langes Haus in Altfriedland erwarten viele Ausflügler. Die Fischerei ist Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Langen Haus erwartet Besucher an beiden Tagen ab 10 Uhr ein reiches Angebot an Pflanzen und Kräutertee.