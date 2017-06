Seit Eröffnung Mitarbeiterzahl verfünffacht

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das ehemalige Schwedter Mercedes-Autohaus ist wieder im Aufwind, seit es Slawomir Staniec im Juni 2015 wiedereröffnet hat. In diesem Jahr hat sich der Geschäftsmann entschlossen, mit seiner Firma erstmals auf dem Freigelände der Inkontakt am 9. und 10. Juli auszustellen.

"Wir werden von unseren Kunden akzeptiert. Wir haben die Mitarbeiterzahl seit Eröffnung verfünffacht und den Jahresumsatz weit mehr als verdreifacht", informiert der Firmenchef. "Gute Gründe, um uns öffentlich auf der Inkontakt vorzustellen."

Stanmot bringt Fahrzeuge mit und präsentiert seinen Service für Busse und Lkw auf der Messe. Einblick bekommen Besucher, wie Motoren und Automatikgetriebe generalüberholt werden und vielleicht manchen Tipp auch für den Privatwagen. Staunen dürfte hervorrufen, wenn Experten einem alten Auto neues Leben einhauchen. Zudem veranstaltet der Erstaussteller Gewinnspiele für die Standbesucher und lädt sie zum Essen ein. Es gibt deutsche und polnische Spezialitäten vom Grill. Am Stand vertreten sind auch die Prüforganisation Dekra als Kooperationspartner sowie die europaweit tätige Spezialfirma Tenzi für Autopflege- und -reinigungsmittel.

Viel Geld hat Slawomir Staniec seit der Übernahme in das Haus gesteckt, um es auf Vordermann zu bringen. Mit vier Mitarbeitern ist er gestartet. Heute beschäftigt er in der Betriebsstätte Schwedt 21. Jüngst war auf der Facebookseite des Unternehmens zu lesen: "Wir suchen noch qualifizierte Mitarbeiter für den Werkstattbereich Nutzfahrzeug und Busbereich."

In der Werkstatt werden Lkw, Pkw und Transporter repariert. Nach den Vorschriften des Sterns am Autohimmel, mit Originalersatzteilen und erfahrenen Fachleuten.Das Teile- und Werkzeuglager ist automatisiert, wird über Elektronik gesteuert. Über eine Tastatur werden Teile bestellt und automatisch in die Werkstattetage geliefert. Dort gibt es Reparaturplätze für Transporter, Pkw, komplette Lkw-Züge oder wahlweise Dreiachser. Der Keller gleicht einer Stadtwerke-Zentrale. Ist vielleicht sogar einen Tick "grüner". Dort sorgt moderne Technik dafür, dass mit Erdwärme gekühlt und geheizt werden kann. Solaranlagen auf dem Dach liefern Energie. Das Regenwasser wird aufgefangen und in einer "Riesenwaschmaschine" aufbereitet, sodass es in der Waschanlagenstraße für Pkw und Lkw sowie als Spülwasser der Toiletten mehrfach verwendet werden kann. Penibel sauber wird das Zentrallager für Öle und andere Betriebsmittel geführt. Der Gebrauchtwagenhandel ist angelaufen.

Slawomir Staniec wird 50 Jahre alt. Er wurde in Polen geboren. Er ist in Westberlin aufgewachsen. 1991 hat er sich selbstständig gemacht, war bis 2014 erfolgreicher Mercedes-Vertreter in Polen. Das Schwedter Autohaus hatte Vorbesitzer Weilbacher einst nach modernsten Standards bauen lassen. Die Nachfolger haben es den neuen Anforderungen angepasst.

Das Autohaus am Rande der Stadt ist noch nicht am Ziel, aber im Aufwind, vermitteln die Worte des Chefs und der Mitarbeiter. Die Zertifizierungen kosten viel Kraft, Zeit, Geduld, Können, Geld. Es gibt positive und weniger gute Erfahrungen. Aber Slawomir Staniec ist optimistisch. Warum, das werden er und sein Team auf der Inkontakt in Schwedt am 9. und 10. Juni gern erklären.