Gehweg bleibt autofrei

Liepe (MOZ) Das Parken auf kommunalen Straßen wird in Liepe auch in Zukunft nicht gestattet werden. Das Gemeindeparlament hatte die Entscheidung des Amtes Britz-Chorin-Oderberg in der jüngsten Sitzung zur Kenntnis genommen. Wenn auch mit geteilten Meinungen. Explizit standen im Fokus des Antrages die Brauer-, Wald- und Kirchstraße. Zur Begründung, warum der Antrag abgelehnt wurde, gab das Amt an, die Gehwege seien dort zu schmal, um das sichere Passieren von Fußgängern zu gewährleisten, während gleichzeitig Autos geparkt werden.