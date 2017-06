Brunnenfest in Braunsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Braunsdorf (MOZ) Am Sonnabend wird in Braunsdorf, einer guten Tradition folgend, das Brunnenfest gefeiert. Wie Ortsvorsteher Ralf Wobring auf Nachfrage angekündigt hat, sind die Gäste ab 19 Uhr auf dem Gelände am Bürgerhaus "Zur alten Schule", der ehemaligen Jugendherberge, willkommen.