Neue Kunstobjekte am Bahnhof

Bad Saarow (MOZ) Mit einer Vernissage wird am Sonnabend, um 17 Uhr, eine Doppelausstellung in der Galerie des Vereins "Kunst am Bahnhof Bad Saarow" eröffnet. Nach Rüdiger Gau (März bis April) und Karin Küting (April bis Mai) präsentieren sich nun die beiden Berliner Künstler Marika Voß mit Skulpturen und Robert Kilian mit Malerei zum Thema Luft- und Raumfahrt.

Enthüllt: Margret Löwi packt die Gips-Skulptur "Lange Schlanke" von Marika Voß in der Galerie am Bahnhof aus. © MOZ/Anke Beißer

"Wir waren uns erst nicht sicher, ob letztgenanntes in die Galerie passt", erzählt die Vereinsvorsitzende Margret Löwi. Als sie die großformatigen Arbeiten in ihren kraftvollen Farben gesehen hatte, sei das aber keine Frage mehr gewesen. "Der Betrachter wird regelrecht in die Bilder hineingezogen."

Mit der neuen Ausstellung blicken die Galeristen auf eine zweijährige Vereinstätigkeit zurück. Im Januar 2015 hatte sich eine Handvoll Kunstfreunde aus Bad Saarow und Berlin zusammen getan, um die kleine Galerie am Bahnhof zu beleben, Künstlern der Region eine Ausstellungsmöglichkeit zu bieten. "Der Bedarf ist da, die Nachfrage groß", weiß Margret Löwi. Die 66-Jährige verweist auf die bereits vereinbarten Ausstellungen für dieses und auch schon das kommende Jahr. Sie freut sich, dass das Angebot sich etabliert hat. Einerseits bieten Künstler von sich aus an, ihre Arbeiten auf den etwa 30 Quadratmetern zu präsentieren. Andererseits gibt es einen Stamm interessierter Konsumenten, die sich über die Ausstellungen informieren lassen. Die hohe Qualität komme, gepaart mit den angepassten Preisen, gut an. Zum Beispiel gebe es die Kategorie des "Kunst-Uhu" - kleine Originale unter 100 Euro.

Aber nicht nur die Einschätzung der Vorsitzenden spricht für die Galerie. 820 Besucher allein 2016 belegen das Interesse. Geöffnet ist die Verkaufsausstellung, betreut von vier Vereinsmitgliedern, mittwochs, freitags, sonnabends und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.