Unterricht im Hangar 3

Bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2017 hatte die Verwaltung 40 000 Euro für die Schaffung weiterer Räume im Entwurf eingestellt. Zur Beschlussfassung im vergangenen Dezember wurden die Maßnahmen allerdings mit einem Sperrvermerk versehen. Die Bedingungen für eine Aufhebung waren die Vorlage einer genauen Kostenschätzung sowie die Beratung in den zuständigen Ausschüssen für Wirtschaft und Soziales sowie für den Haushalt.

Ein Architekturbüro hatte sich in den letzten Monaten mit dem Vorhaben beschäftigt und Gesamtkosten (einschließlich Möbel) von 57 500 Euro ermittelt.

In der Diskussion verwies Sebastian Gellert (WIW/WpS) darauf, dass seine Fraktion schon vor 14 Monaten auf die schwierige Situation an der Bildungseinrichtung aufmerksam gemacht hat. Darüber hinaus habe man auch eine Ausbau-Variante mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Millionen Euro vorgelegt. Dieser Vorschlag sei aber von den Linken und dem Bürgermeister abgelehnt worden, so Gellert. "Wir werden durch den Zuzug mehr Schüler bekommen". Zudem würden zwei zusätzliche Räume nicht das Hort-Problem lösen, die Aula sei ferner zu klein und die vier Container lediglich ein Provisorium. "Es muss eine tragfähige Lösung geben", betonte Gellert. Er appellierte an die Stadtverordneten, dem Antrag über eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 17 500 Euro nicht zuzustimmen.

Bürgermeister Burkhard Horn warb dagegen für seine Vorlage. "Die zwei Räume sind notwendig. Auch Schulleiterin Hansch hat sich für das Projekt ausgesprochen", so der Linken-Politiker. Für einen Ausbau müsse man dagegen mit "vier Millionen plus X" rechnen. "Wir könnten einen Kredit aufnehmen, dann wäre aber die Rücklage aufgebraucht", betonte der Rathauschef. In so einem Fall hätte man auch nicht auf die aktuelle Entwicklung im Kita-Bereich reagieren können. Zudem warnte Horn vor zu viel Optimismus bei der Bevölkerungsentwicklung. "Aus landesplanerischer wird der Zuzug nach Werneuchen gedrosselt", so der Bürgermeister mit Hinweis auf den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion.

Alexander Horn (Linke) kritisierte die Anbau-Pläne. "Dafür erhalten wir lediglich vier Klassenräume und eine Erweiterung der Aula", sagte der Werneuchener. Mit der nun angedachten Lösung seien es aber zwei Räume für 60 000 Euro. Der Stadtverordnete sprach sich dafür aus, in der Haushaltsdiskussion für 2018 über weitere Planungen für die Grundschule zu sprechen. "Wir heilen kurzfristig ein Problem, sollten aber auch an die Zukunft denken", forderte Jeannine Dunkel (CDU).

Die Entscheidung fiel deutlich aus. Elf Stadtverordnete stimmten für die Vorlage, vier votierten mit Nein.

Der Gegenvorschlag der Fraktion WIW/WpS (Konzept für Erweiterung der Grundschule) wurde dagegen in namentlicher Abstimmung mehrheitlich abgelehnt.