Hindernis für Luxus-Geh- und Radweg

Strausberg (MOZ) Der Luxus-Radweg zwischen Handelscentrum und Lustgarten auf der früheren Straßenbahntrasse rückt in weitere Ferne: Die drei Einreicherfraktionen CDU, Linke und SPD zogen die Vorlage in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung zurück. Mit dem Beschluss sollte die Stadt beauftragt werden, die "hierfür erforderlichen Flächen in einer Breite von mindestens 15 Metern zu sichern". Alles sollte nach dem Willen der Fraktionen dieser Maximalvariante angepasst werden: der Flächennutzungsplan ebenso wie ein berührtes Bebauungsplanverfahren. Die vor allem für den Güterverkehr zum heutigen Gelände des Handelscentrums genutzte Straßenbahnlinie, die zudem durch das Kasernenobjekt der Sowjetarmee führte, ist seit vielen Jahren stillgelegt und demontiert. Das Armeeobjekt ist, nachdem die Sowjets abgezogen waren, im Zuge der Konversion abgerissen und bis September 2005 renaturiert worden. Die Auflage lautete, seinen nördlichen Teil 15 Jahre nicht zu bebauen und zu verwerten. Bis jetzt liegt er brach, doch 2020 wird er zu einem der attraktivsten Bauplätze der Stadt.