Hussitentaler erscheint in dritter Auflage

Beliebt: Der Wert des Hussitentalers entspricht zehn Euro und ist in vielen Geschäften einzulösen. Die Fachwerkkirche in Lobetal schmückt die dritte Auflage des Talers. © Judith Klage

Den neuen Taler präsentierten am Donnerstag Pastor Johannes Feldmann, Vorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Jan Cantow Teilprojektleiter Berlin Brandenburg des Projektes 150 Jahre Bethel, und Franziska Hausding, Geschäftsführerin der BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH. Die Kupfermünze hat einen Durchmesser von vier Zentimetern und fungiert als geschäftsunabhängiger Einkaufsgutschein im Wert von jeweils zehn Euro. Derzeit wird der Gutschein in gut 30 Geschäften der Bernauer Innenstadt als Zahlungsmittel entgegengenommen. Ab heute kann der neue Taler in der Tourist-Information sowie im Online-Shop der BeSt GmbH erworben werden. Weitere Informationen zum neuen Taler sind auf einem Flyer oder im Internet unter www.bernauer-innenstadt.de zu finden. Auf dem Flyer sind auch die Geschäfte, Gastronomen und Einrichtungen zu finden, bei denen der Hussitentaler erworben beziehungsweise eingelöst werden kann.

Die Fachwerkkirche wurde 1908 in Lobetal errichtet und entwickelte sich zum Wahrzeichen Lobetals. Sie dient heute als Begegnungszentrum und symbolisiert die Vision der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Gemeinschaft zu verwirklichen.

Um den Gutschein für die Kunden noch attraktiver zu machen, ist die BeSt weiterhin auf der Suche nach Geschäften und Institutionen, die den Taler als Zahlungsmittel annehmen. Bei Interesse oder bei Bedarf weiterer Informationen steht sie unter der Telefonnummer 03338 376590 zur Verfügung.