Sweet rocken den Bunten Hering

Musikalisch ist der Bunte Hering seit seiner Premiere vor 13 Jahren allein schon wegen der vielen Konzerte, Partys und Shows. Die 14. Auflage des größten Volksfestes in Ostbrandenburg wird aber noch musikalischer, denn: Unter dem Motto "Der Bunte Hering singt" werden Hunderte Chorsänger aus Frankfurt und Slubice nicht nur selbst auf den Bühnen singen, sondern auch die Festgäste zum Mitsingen animieren.

Dass an der Oder gern und fröhlich gesungen wird, zeigte sich am Donnerstag schon bei der Vorstellung des Festprogramms während einer Sonderfahrt in der Bunter-Hering-Straßenbahn: Unter der Leitung von Rudolf Tiersch, Chordirektor der Singakademie Frankfurt, sangen Vertreter der Städte Frankfurt und Slubice, der Messe- und Veranstaltungs GmbH, der Sponsoren, Unterstützer und der Medien das Lied von der Flunder, die sich in einen jungen "Harung", einen Hering, verliebte. Eine gelungene Vorpremiere, bei der die einen mehr, die anderen weniger laut mitsangen und die Oberbürgermeister Martin Wilke begeistert kommentierte: "Wer singt, versteht sich gut, und beim Singen ist es mit der Sprache vielleicht auch nicht ganz so kompliziert." Auch vom Ort des Pressegesprächs war der OB durchaus angetan. "Wenn wir das in ein paar Jahren wiederholen, können wir vielleicht auch eine Schleife drehen in der Straßenbahn durch Slubice - das wäre wirklich schön", sagte er.

Musikalische Höhepunkte werden in diesem Jahr die Konzerte von DJ Ötzi am Freitag und von NDW-Oldie Markus und "The Sweet" am Sonnabend sein. Die Antenne-Show am Sonnabend wird von Ireen Sheer, Ella Endlich, dem Blue-Eyes-Orchestra und anderen gestaltet. Einen ersten Höhepunkt gibt es bereits am Vorabend, am Donnerstag, 22 Uhr, mit dem Riesenradkonzert der Singakademie auf dem Marktplatz: Die Sänger werden in den mit Mikrofonen ausgestatteten Gondeln Platz nehmen und dann aus dem fahrenden Riesenrad heraus singen. "Das wird eine tolle Welt-Uraufführung", freut sich Rudolf Tiersch, "und auch eine technisch sehr spannende Angelegenheit."

Erstmals wird auch in Slubice so richtig groß mitgefeiert. Auf zwei Bühnen gibt es Konzerte. "Wir haben viele gute Künstler verpflichtet, wir können uns das leisten", erklärte Tomasz Pilarski, Direktor des Kulturhauses SMOK, lächelnd. Denn: Slubice hat für sein Programm 420 000 Zloty (99 800 Euro) zur Verfügung, sagte Bürgermeister Tomasz Ciszewicz. Und: 75 Prozent, also 315 000 Zloty (75 000 Euro), stelle die Gemeinde Slubice aus eigener Kasse bereit. Zum Vergleich: Die Stadt Frankfurt zahlt aus der Stadtkasse jährlich 12 500 Euro für den Bunten Hering - den Großteil tragen hier Sponsoren.

Musikalische Höhepunkte in Slubice werden die Konzerte von Dawid Kwiatkowski aus Gorzów, der in Polen so gefeiert wird wie im Rest der Welt Justin Bieber, und der Folkrockband "Zakopower" aus Zakopane sein.

Die MOZ wird die Programmhöhepunkte in den nächsten Wochen ausführlich vorstellen.