Brüten über Matheaufgaben

Bernau (MOZ) Am Montag werden viele Abiturienten im Barnim noch einmal über Mathe-Prüfungsaufgaben brüten. Sie haben das Angebot des Bildungsministeriums angenommen, die Mathe-Prüfung zu wiederholen. Das Ministerium reagierte damit auf die Proteste wegen zu schwerer Abi-Prüfungen.

"Die Schüler sind meistens doch relativ gelassen mit der Situation umgegangen", sagt Jürgen Flegel, Schulleiter der Wilhelm-Conrad-Röntgen-Gesamtschule in Zepernick, auch wenn die Entscheidung nicht einfach zu treffen gewesen sei.

Bildungsminister Günter Baaske hatte die diesjährigen Mathe-Abitur-Prüfungen im Land gutachterlich untersuchen lassen. Er reagierte damit auf den Protest von rund 100 Schülern aus Brandenburg. Sie hatten sich über zu schwere Mathe-Aufgaben beklagt. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Aufgaben zwar den Rahmenlehrplänen entsprechen, doch in manchen der 137 Schulen, die am Zentralabi teilnehmen, aufgrund von eigenen Schwerpunkten und auch wegen der benutzten Schulbücher die Schüler nicht die notwendigen Kompetenzen zur Lösung der Aufgaben erworben hatten. Grundsätzlich, so die Empfehlung, sollte die Kommunikation zwischen dem Landesinstitut für Schule und Medium und den Schulen durch einen Fachbrief verbessert werden. Auch stellten die Gutachter anheim, über die Rückkehr zu fünfstündigen Leistungskursen anstelle von vierstündigen Angeboten nachzudenken. Das Ministerium entschied, dass an allen Schulen das Mathe-Abi wiederholt werden kann, sofern die Schüler es wollen. Von den rund 6000 angehenden Abiturienten nutzen dieses Angebot 42 Prozent.

An der Röntgen-Gesamtschule haben 58 Schüler in Mathematik die Abi-Prüfung absolviert. 45 von ihnen entschieden sich für eine Wiederholung. "Sie wussten in diesem Moment nicht, wie sie bei der ersten Prüfung abgeschnitten haben und mussten nun auch aus einem gewissen Bauchgefühl eine Entscheidung treffen", sagt Jürgen Flegel. Über die Situation sei mit den Schülern gesprochen worden. Grundsätzlich sei die gewählte Variante ein gutes Angebot. Angesichts des Zentralabiturs sei die zentrale Lösung berechtigt.

Unabhängig davon tendiert Jürgen Flegel zur Wiedereinführung fünfstündiger Leistungskurse, so wie es sie beispielsweise in Berlin gibt. Der Grund sei die Vergleichbarkeit des Abiturs in verschiedenen Bundesländern.

Auch Ingolf Hansch, Leiter, des Paulus-Praetorius-Gymnasiums in Bernau, spricht von einer "schwierigen Entscheidung, die die Schüler aus einem persönlichen Bauchgefühl treffen mussten". Von 106 Mathe-Abiturienten nutzen 45 die Möglichkeit der Prüfungswiederholung. Den Schülern seien die Vorgaben des Ministeriums erklärt worden, so dass sie als Volljährige auf dieser Grundlage entscheiden konnten. Ob vier- oder fünfstündige Angebote besser seien, hänge davon ab, welche Inhalte laut Rahmenplan in diesen Stunden zu vermitteln seien. Mit Blick auf die Vergleichbarkeit des Abiturs sei eine Anpassung der Länder sinnvoll.

In diesem Punkt plädiert Renate Brandenburg, Leiterin des Barnim-Gymnasiums in Bernau, deutlich für die Rückkehr zum fünfstündigen Leistungskurs-Angebot. An ihrer Schule haben etwa zwei Drittel der 64 Mathe-Abiturienten die Chance der Wiederholung genutzt. "Sie haben und mussten aus ihrem Gefühl heraus entscheiden, ob sie wiederholen", sagt sie. Manche hätten intensiv nachgedacht und sich mit Eltern oder Freunden beraten, andere reagierten spontan. "Die Motivation war sicher recht unterschiedlich", sagt sie.

Drei von zwölf Mathe-Abiturienten werden am Gymnasium Panketal am Montag die Prüfung wiederholen. Dort sei die Entscheidung "ohne viel Aufregung" getroffen worden, sagt Schulleiter Michael Wolf. Die Aufgaben der ersten Prüfung seien zwar im angemessenen Umfang vorbereitet worden, doch die Chance, die Prüfung zu wiederholen, könne schließlich auch aus anderen Gründen genutzt werden. Die Wiedereinführung von fünfstündigen Leistungskursen hänge vom Rahmenplan ab. Aus Gründen der Vergleichbarkeit sei ein Wechsel auf dreistündige Grund- und fünfstündige Leistungskurse jedoch naheliegend, zumal von Eltern und Schülern die Frage nach der Vergleichbarkeit der schulischen Leistungen gestellt werde. Wie auch immer diese Frage entschieden werde, für die Schulen sei eine zeitnahe Orientierung zu wünschen.

Keine Auskunft über die Zahl der Schüler, die das Mathe-Abi wiederholen, gab es am Wandlitzer Gymnasium. Dieses Vorgehen sei in einer Dienstberatung festgelegt worden, sagte der stellvertretende Schulleiter Steffen Neumeyer für den erkrankten Schulleiter Hartmut Arndt.