Wandlitz (MOZ) Die Führungskräfte der neun Wandlitzer Ortswehren haben sich am Mittwochabend mit der Neubesetzung der Wandlitzer Wehrführung befasst. Bereits am 9. Mai hatte die bisherige Amtswehrleiterin Anke Müller ihren Rücktritt zum 30. Juni erklärt, ihr Stellvertreter Tobias Looke zog später nach. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 1. Juni wurde das Thema dann erstmals in der Öffentlichkeit besprochen. Bürgermeisterin Jana Radant hatte zuvor am 10. Mai nur die Gemeindevertreter und Ortsvorsteher mit einer Mail über den Rücktritt der Gemeindewehrführung informiert. "Es ist ein Rücktritt aus persönlichen Gründen", beharrte Jana Radant am Mittwochabend. Zugleich bewerben sich aber beide Zurückgetretenen für die Position der Gemeindewehrführung.