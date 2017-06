Nonne und Mönch im Musical

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Unter widrigen Bedingungen proben Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen Schwedt im Freien für das neue Musical "Luther - Zwischen Liebe, Tod und Teufel". Premiere ist am 24. Juni auf der Odertalbühne. Polnische Darsteller wirken mit.

Kuscheln als Hauptdarsteller: In einer Probenpause lächeln Katarzyna Kunicka und Dirk Weidner in die Kamera. Sie spielen Katarina von Bora und Martin Luther auf der Odertalbühne,

Theaterintendant Reinhard Simon hat ein junges Schauspielteam ausgewählt für die neueste Musicalproduktion. Fast 30 Akteure vom Schwedter Theater sowie Studenten von der Musical-Universität Danzig proben derzeit auf der Odertalbühne. Sie halten Regenschauern und starken Windböen stand. Die meisten von ihnen tragen unterm Probenkostüm dicke Trainingssachen.

Reinhard Simon, der Regie führt, bezeichnet die neue Inszenierung als Pop-Musical. Solche Produktionen, die sich Martin Luther widmen, sprießen im Jubiläumsjahr der Reformation auf deutschen Bühnen wie Pilze aus dem Boden. Was ist so besonders am Schwedter Luther? "Bei uns ist Luther ein sehr ehrgeiziger, ernsthafter Mensch. Ein Mensch zum Anfassen", antwortet Reinhard Simon während einer Probenpause. "Wir haben Songs, die das Potenzial zum Ohrwurm haben. Sie sind rockig und von Thomas Zaufke komponiert." Mindestens die Hälfte der insgesamt 20 Titel sollen hitverdächtig sein.

In den Hauptrollen singen, tanzen und spielen Katarzyna Kunicka als Katarina von Bora und Dirk Weidner als Martin Luther. Dirk Weidner gehört seit 2014 nicht mehr zum Schwedter Schauspielensemble. "Aber ich habe immer Kontakt hierher gehalten, und nun habe ich diese schöne Rolle", erzählt er.

Für die Probenzeit und für die Zeit der Aufführungen, deren letzte am 29. Juli stattfindet, hat er sich eine Wohnung in Schwedt genommen. Dort wartet Mischlingshündin Stella geduldig aufs Gassi-Gehen zwischen den Proben.

Neu im Schauspielensemble des Theaters ist Antonia Welke. Die 27-Jährige hat in diesem Musical als Nonne und Bäuerin ihre ersten Rollen in Schwedt und sagt: "Man merkt im Stück, dass Luther den Macht- und Glaubensmissbrauch der Kirche anprangert." Reinhard Simon ergänzt: "Auch wenn wir das korrupte Papsttum des Mittelalters widerspiegeln, damals haben die einfachen Leute auch heitere Zeiten gehabt. Das stellen wir so dar, dass es ein Vergnügen für die ganze Familie wird."

Vermutlich gibt es ein Happy End. Danach lassen es die Theaterleute richtig krachen: Sie trommeln, was das Zeug hält und zelebrieren eine Feuershow. Dabei werden sie unterstützt von der Schwedter Feuerwehr, die am Hintergrund der Odertalbühne eine Wasserwand errichten will, die angestrahlt wird. "Die Feuerwehrleute waren schon zu Proben hier und haben sich genaue Ortskenntnisse für ihren Part verschafft", erläutert Reinhard Simon.

Der Premierenabend klingt mit der Verleihung des Uckermark-Oskars aus. Der Förderverein des Theaters bereitet die Zeremonie gerade vor.