Entscheidung vertagt

Bad Freienwalde (MOZ) Während sich die Mitglieder des Bauausschusses für eine Reparatur der Goethestraße ausgesprochen haben, konnte sich der Hauptausschuss am Dienstag noch nicht festlegen. Zunächst soll es am 6. Juli noch eine Anwohnerversammlung geben, in der die Möglichkeiten zur Sanierung der Straße mit den damit verbundenen Kosten erläutert werden sollen. Parallel dazu wollen sich die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung über die weitere Verfahrensweise verständigen. Erst danach soll, so Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos), ein Ausbaubeschluss für die Stadtverordnetenversammlung am 27. Juli vorbereitet werden.