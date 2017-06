Rote Nasen auf dem Rasen

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) 180 Clowns haben sich seit Dienstag am Werbellinsee zu Workshops getroffen. Dahinter steckt der Verein Rote Nasen, der Menschen unter anderem in Krankenhäusern zum Lachen bringt. Höhepunkt der Convention bildete das erste Clownrugby-Turnier.

Als wären die Regeln der englischen Sportart nicht schon kompliziert genug, gilt es für den bunten Haufen auf dem Sportplatz der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) nun auch noch die des Clownsrugby zu erlernen. "Wir spielen ein Anti-Touch-Rugby", erklärt Thomas Röhr, der die Idee zum speziellen Sportevent hatte. Statt den Gegner zu tackeln, also ihn rüde zu Boden zu bringen, sollen die Sportler vor einer Berührung stehenbleiben und die Situation auf Clowns-Art bewältigen. "Jonglieren, umfallen oder schreiend weglaufen", erklärt Röhr. Dafür gibt es Punkte. Doch das ist bei Weitem noch nicht alles. Wie den Teilnehmern im Crashkurs erklärt wird, kann den Teams in bestimmten Spielsituationen auch abverlangt werden, den Gegner abzukitzeln oder sich kurzzeitig wie in Zeitlupe zu bewegen. Das alles führt später auf dem Rasen zu einer irrwitzigen Mischung aus Sport und Theater.

Das Ganze allerdings unter professioneller Anleitung der Berlin Bruisers, den Spielern der ersten schwulen Rugby-Mannschaft Deutschlands. Auch Thomas Röhr gehört ihr an. Gleichzeitig kümmert sich der 51-Jährige bei Rote Nasen Deutschland ums Marketing. Sein Rugbyteam und die Organisation, die speziell ausgebildete Künstler in Krankenhäusern, Altenheimen oder Flüchtlingscamps einsetzt, stünde im Grunde für das selbe, sagt er: Vielfalt.

Seit zehn Jahren sind die "Red Noses - Clowndoctors international" mit Hauptsitz in Österreich in medizinischen und sozialen Einrichtungen tätig. Mittlerweile in zehn Ländern. Die Roten Nasen, die nichts mit dem Spendenmarathon Red Nose Day auf ProSieben zu tun haben, sind allesamt Menschen mit künstlerischem Hintergrund. Dramaturgen, Musiker oder Schauspieler. Um für den gemeinnützigen Verein aufzutreten, durchlaufen sie nochmal ein zweijähriges Training. 326 dieser Clowns gibt es weltweit, 26 in Deutschland. Einmal im Jahr treffen sie sich zur Weiterbildung - diesmal in der EJB am Werbellinsee.

Auf dem Programm stehen Workshops wie der "Funny Walk". Leopold von Altenburg, ein Nachfahre der Kaiserin Sissy, zeigt einer Gruppe in einem Zirkuszelt, wie sich ein Clown durch die Welt bewegt. Neugierig und tapsig lernen die Teilnehmer ihre Umgebung kennen. Draußen vor dem Zelt wird in einem anderen Kurs geübt, spontan gemeinsam zu musizieren. Abends treten die Clowns füreinander auf. Jeden Morgen kommen sie zusammen und stimmen sich mit dem Song "Stand by me" auf den Tag ein. Es wird viel gefeixt und gelacht. Doch die Organisation nimmt ihren therapeutischen Auftrag sehr ernst.

"In der Regel kommen Krankenhäuser auf uns zu. Aber es ist nicht der lustige Party-Clown, den sie dann buchen", sagt Pressesprecherin Sou-Yen Kim. An Kinder wie Erwachsene würden sich die Künstler vorsichtig herantasten, ihnen immer mit Respekt begegnen, die Bedürfnisse der Patienten mit Ärzten und Pflegepersonal absprechen. "Die Arbeit mit kranken Kindern, dementiell erkrankten Senioren und Geflüchteten ist herausfordernd und braucht neben Einfühlungsvermögen spezielle Fähigkeiten", erklärt Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter von Rote Nasen in Deutschland.

Spezielle Fähigkeiten sind auch beim offiziell beantragten Rekordversuch der Clowns am Werbellinsee gefragt. Es geht um Genauigkeit und Geschwindigkeit. Bevor die Teams ins Turnier starten, sollen die beiden besten Spieler in nur einer Minute so viele Rugbypässe wie möglich schaffen. Das sind am Ende stolze 42! In jedem Fall ein Rekord, da die Disziplin eine neue ist. Ob die mit der Kamera dokumentierte Aktion von Guiness World Records anerkannt wird und den begehrten Eintrag ins Kult-Buch bekommt, wird in den nächsten Wochen entschieden.