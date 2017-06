Neutrebbiner gewinnen den Amtspokal

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) Die Grundschulen des Amtes Barnim-Oderbruch sowie die Partnerschulen aus Czelin, Zielin und Troszyn haben am Donnerstag auf dem Neutrebbiner Sportplatz um den Pokal des Amtsdirektors gerungen. Der Verwaltungschef begrüßte die jungen Sportler und wünschte faire Wettkämpfe. Zugleich dankte er allen, die zu den optimalen Bedingungen auf der Sportanlage beigetragen haben. Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz verwies darauf, dass die Teilnehmer bereits die besten Sportler ihrer Schulen sind. Er nutzte die Gelegenheit, um der Neutrebbiner Grundschule in Ergänzung zu ihrem Sponsorenlauf einen Scheck zu übergeben, mit dem Zubehör für de Tischtennisplatte gekauft werden kann. Eltern wie auch pensionierte Lehrerinnen halfen an den einzelnen Stationen, wie Weitsprung, Mittelstreckenlauf, Staffel, Wurf und 60-Meter-Lauf mit. Pokalsieger wurden die Neutrebbiner vor den Teams aus Altreetz, Prötzel, Czelin, Troszyn und Zielin.