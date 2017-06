Der Altarm wartet auf neue Züge

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579951/

Wie so oft, lebt die Politik auch in diesen Tagen wieder von Ankündigungen. So berichtet die Brandenburger Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) aktuell von Vorhaben, die ab 2022 auf den Bahnstrecken des Landes umgesetzt werden sollen. Doch die Heidekrautbahn spielt in diesen Plänen nicht die Rolle, die ihr eigentlich zustehen sollte. Das befinden beispielsweise Dietmar Seefeldt (SPD), Wandlitzer Gemeindevertreter und Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Heidekrautbahn (KAG) und auch Sven Tombrink, Prokurist der NEB. "Wir brauchen eine konzentrierte Protestaktion und Werbung für die Strecke nach Berlin-Wilhelmsruh", verdeutlichte Tombrink am Mittwochabend die Situation.

Wenngleich Tombrink als NEB-Prokurist nicht frei von wirtschaftlichen Interessen erscheint, seine Argumente klingen überaus einleuchtend: So expandiert Berlin über die Stadtgrenzen hinaus. Das führt in Schildow, Schmachtenhagen, Zühlsdorf, Wandlitz oder Basdorf zum Bevölkerungszuwachs. Die Folge: Die Straßen sind aufgrund immer größerer Pendlerströme längst an der Grenze des Möglichen. Es droht schlicht der Verkehrsinfarkt. Entlastung könnte hingegen das Schienennetz bringen. So liegt das Gleis nach Wilhelmsruh vor, die Verbindung wurde 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 gekappt. Seit 2010 verfügt die NEB über eine Baugenehmigung, um das alte Gleis wieder in Nutzung bringen zu können. Zirka 28 Millionen Euro wären demnach für den Altarm von Schönwalde nach Wilhelmsruh und weiter bis nach Gesundbrunnen nötig. "Das Gleis ist da, die Baugenehmigung liegt vor, es fehlt einzig die Bestellung der Strecke", zählten Seefeldt und Tombrink auf. Schönwalde bekäme dann eine zweite Bahnverbindung in Richtung Berlin, Mühlenbeck und Schildow würden profitieren und obendrein sei es dann möglich, über die Haltestellen Quickborner Straße und Wilhelmsruh das Märkische Viertel mit rund 36 000 Einwohnern anzuschließen.

Vor allem beklagen Seefeldt, Tombrink, die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant und Wilhelm Benfer, Amtsleiter in der Kreisverwaltung Barnim, die leeren Versprechungen der Landespolitiker in beiden Landesparlamenten. "Seit Jahrzehnten steht die Ertüchtigung dieser Strecke in den Koalitionspapieren, es tut sich einfach nichts", kritisiert Sozialdemokrat Seefeldt die eigene Partei in Berlin und Potsdam.

Nicht minder überzeugend: In zwei unabhängigen Gutachten wurde die Kostendeckung und Rentabilität der Streckenerweiterung nachgewiesen. "Wenn wir einen Euro investieren, gibt es zwei Euro zurück", rechnete Tombrink vor. KAG-Vorsitzender Seefeldt und Jana Radant forderten zugleich die bahntechnische Anbindung von Schönerlinde beizubehalten.

Der ertüchtigte Altarm sei ein Zusatzangebot für die expandierende Region und würde den Pendlern angesichts der Bauarbeiten in Karow aktuell eine große Erleichterung bringen.