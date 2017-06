artikel-ansicht/dg/0/

Alle fünf bis sieben Jahre werden die Waldbestände turnusmäßig durchforstet, erklärt Oliver Graudenz den Anlass für die jetzigen Arbeiten. Der bei der Oberförsterei für nachhaltige Nutzung zuständige Mitarbeiter, bei dem auch bereits Nachfragen eingingen, spricht davon, dass mit den Arbeiten der Waldbestand verjüngt und förderfähigen Bäumen mehr Licht gegeben werden soll. Und natürlich hat die Bewirtschaftung des Landeswaldes auch eine finanzielle Seite. "Das Land hat teilweise Rahmenverträge mit größeren Abnehmern", weiß der Forstfachmann. Dass die geschlagenen Stämme begehrt sind, beweisen aufgesprühte Hinweise auf den teils bereits erfolgten Verkauf. In großen Teilen des Waldes türmen sich die geschnittenen Stämme entlang der Wege mehr als mannshoch.

Manche Hennigsdorfer haben für die Arbeiten zumindest in dieser Jahreszeit kein Verständnis. Eine Frau (Name der Redaktion bekannt), die regelmäßig durch den Wald joggt, beklagt: "Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Verkauf der abgeholzten Baumstämme wieder einmal über dem Wohl von Mensch, Flora und Fauna steht." Dabei regt es sie besonders auf, dass die Fällungen im Mai fortgesetzt wurden. "Ich habe noch nie so viele Vögel gesehen, die völlig verstört ihre Nester und Jungen suchen", empört sie sich. Es sei auch nicht verwunderlich, wenn Wildschweine - wie jüngst wieder beobachtet - in der Stadt auftauchen.

Graudenz räumt durchaus ein, dass die Fällarbeiten nicht zur idealen Jahreszeit ausgeführt werden. Dass damit beauftragte Unternehmen hat uns nicht voll unterstützt", wodurch sich die Fällungen ins zweite Quartal hinein verschoben haben. Graudenz kündigt an, dass der Wald im Sommer weiter durchforstet wird. Erlaubt ist das. Denn im Gegensatz zu Offenlandschaften und auch Gärten darf im bewirtschafteten Wald das gesamte Jahr über gefällt werden.

Der Forstmitarbeiter weist darauf hin, dass man versuche, auf Vogelnester Rücksicht zu nehmen. Man achte zum Beispiel darauf, dass Bäume, die Nisthöhlen aufweisen, erhalten bleiben. Außerdem habe man zuletzt eher Nadelbäume gefällt, in denen weniger gebrütet wird. Auf Eichen etwa habe man nicht mehr zurückgegriffen. Er geht auch nicht davon aus, dass sich Rehe oder Wildschweine von den Arbeiten aus der Ruhe haben bringen lassen. "Die sind sehr anpassungsfähig und weichen dem Krach einfach aus." Wenn Wildschweine in Siedlungen auftauchen, sei das eher dem dortigen Nahrungsangebot geschuldet. Die Aufzucht von Rehkitzen und anderen Waldtieren sei nicht in Gefahr gewesen.

Graudenz weist auch darauf hin, dass diesmal viele Bäume gefällt worden seien, die noch Splitter aus dem letzten Krieg in sich trugen. Die Hennigsdorfer Joggerin stört sich auch an den Schneisen, die in den Wald geschlagen wurden. Aber auch dafür hat der Fachmann eine Erklärung: "Wir legen ein übliches und dauerhaftes Gassensystem an." Etwa alle 40 Meter werde es eine solche Gasse geben.

Eine Verjüngung des Waldes bedeutet nicht nur, Platz für neue, stark werdende Bäume zu schaffen, sondern auch dafür zu sorgen, dass solche heranwachsen. "Im Hennigsdorfer Fall gibt es keine gezielte Verjüngung", sagt Graudenz und meint damit, dass keine Setzlinge gepflanzt werden. Man überlasse in dieser Hinsicht den Wald sich selbst: "Da passiert viel über natürliche Verjüngung." Aufzupassen sei nur, wenn wild wuchernde Arten wie die hier eigentlich nicht heimische Traubenkirsche anderen Bäumen keinen Raum zum Entfalten lassen. Das aber sei in diesem Forst nicht der Fall.

Nach Abschluss der Arbeiten bemühe sich das Forstamt, die Wege schnell wieder freizuräumen. Das allerdings bezweifelt ein Hennigsdorfer, der viel mit seinen Hunden im Wald unterwegs ist. "Die kleineren Wege, die das Forstamt nicht befährt, bleiben blockiert." Er habe seine Joggingstrecke schon ändern müssen. Auch Graudenz räumt das ein: "Das ist eine Frage der Kapazitäten."

Aufgefallen ist auch, dass sich Hennigsdorfer immer wieder an dem Totholz bedienen und selbst mit Kettensägen erscheinen. Das sei nicht verboten, sagt Graudenz. Er verweist aber darauf, dass dafür der zuständige Revierförster eine Genehmigung ausstellen muss und eventuell ein Motorsägeschein vozulegen ist.

Genehmigungen zur Holzabholung erteilt Revierleiter Bernd Erdmann. Er ist unter 03304 502410 zu erreichen.