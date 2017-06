Kulturbund erneut verjüngt

artikel-ansicht/dg/0/

Während viele Vereine um Nachwuchs ringen, kann sich der alte und neue Vorsitzende des Märkischen Kulturbundes Strausberg, Andreas Jakob, über frisches Blut in der Jugendvideo-Gruppe freuen: Drei Mädchen und fünf Jungen aus den 7. Klassen des Theodor-Fontane-Gymnasiums haben diese Interessengemeinschaft gerade verstärkt. Er freut sich aber auch über Jugendliche, die auch nach der Schulzeit der Jugendvideogruppe treu bleiben und ihr technisches Wissen und filmerisches Können an die Jüngeren weitergeben. Er hat sogar einige schon auf kostenpflichtige Seminare beim Hersteller des Videoschnittprogramms geschickt. "Dadurch haben wir jetzt eine wirklich gute Qualität unserer Filme", sagt Andreas Jakob.

Als Geschichtslehrer am Fontane-Gymnasium hat er einen kurzen Draht zu den Schülern, doch legt er Wert darauf, dass die Gruppen des Kulturbundes Strausberg offen für alle Jugendlichen und Erwachsenen sind. Dass er sein Vereinsdomizil in der Schule hat, verkürzt die Wege auch zu Projekten. So sind zwei wichtige die Videomitschnitte der Fontane-Gala und des Abiballs. "Bei der Gala haben wir dann bis zu sieben Kameras am Start, einschließlich einer Action-Cam auf der Bühne. Seit drei Jahren werden Ton und Saalton aufgezeichnet." Am Wochenende danach fährt die Gruppe ins Seminarhaus nach Wilhelmsaue, um den Ton zu mischen und das Video zu schneiden.

Jugendarbeit findet beim Kulturbund auch beim Jugendgeschichtsklub statt. Doch die früher feste Einrichtung wird jetzt nur noch projektbezogen aktiviert. Dokumentarfilme sprechen die Jugendlichen doch stärker an als gedruckte Chroniken und Dokumente, ist die Erfahrung des Vorsitzenden.

Auch unter dem neuen Vorstand, zu dem Geschäftsführer Bernd Friedland, Schatzmeisterin Brigitte Quittkat und die Vertreter der Interessengruppen gehören, finden Kunstinteressierte ihr Betätigungsfeld. So zum Beispiel der bekannte A-cappella-Chor unter neuer Leitung von Anne Mittner. Der Vertreter des Chors im Vorstand, Frank Bittner, berichtet von freudbetonten Proben, das Singen solle vor allem Spaß machen, ist das Credo der neuen Leiterin. Das kommt sehr gut an. Doch kann der Klangkörper sehr gut Nachwuchs gebrauchen, besonders Männer, wenn man sich donnerstags um 19.30 Uhr im Gymnasium treffe.

Umgezogen ist der Fotoklub Strausberg, dessen bisheriges Domizil in den Strausberger Stadtwerken nun zu Büros werde. Doch Leiterin Ute Krienke, die weiterhin auf die wirksame Unterstützung der Stadtwerke vertrauen könne, hat für regelmäßige Treffen im Flachbau neben der Judohalle im Sport- und Erholungspark eine neue Location gefunden. Während Andreas Jakob selbstkritisch unzufrieden mit der Kulturbund-Internetpräsenz ist, ist die Homepage des Fotoklubs ein Hingucker (www.fotoklub-strausberg.de). Rund 20 Mitglieder beteiligen sich an internen und externen Wettbewerben und Ausstellungen.

Die älteste Interessengemeinschaft dürfte die der Literaturfreunde sein, die sich regelmäßig in der Begegnungsstätte Gerhart-Hauptmann-Straße trifft. Man reist gemeinsam zur Buchmesse, ruft vergessene Autoren in Erinnerung, lädt sich Autoren ein. Georgia Mattauch ist ihre Vertreterin im Vorstand.

Die jüngste Interessengemeinschaft ist die der Freunde von Veteranenfahrzeugen. Sie haben schon den Umzug zur 775-Jahr-Feier attraktiv mit gestaltet. Ihr Leiter Günter Krause gehört auch zum Vorstand, wenngleich nicht alle Mitglied des Kulturbundes sind. Und schließlich macht Artur Wichmann den Vorstand komplett, denn auch die Jungen haben ihren Interessenvertreter.