"Fritzens Hut" ist bunt geworden

Leegebruch (OGA) Das Baugebiet "Fritzens Hut" ist kaum wiederzuerkennen. Rasant sind neue Häuser und Straßen entstanden. Viele Neu-Leegebrucher erfüllen sich den Traum vom Eigenheim auf der früheren Brache zwischen Werksiedlung und Gartenstadt.

Saskia Hillmann und Felix Neinaß stehen im Rohbau ihres künftigen Zuhauses. Im März war Baustart, Ende September wollen sie einziehen. "Wir haben lange nach dem passenden Grundstück gesucht", sagt Felix Neinaß. In Leegebruch stimmten Größe, Lage und Preis des Grundstücks. Ihn störe auch nicht, dass nach dem Einzug in der Nachbarschaft noch eine Weile gebaut werden wird. "Wir wohnen jetzt in Spandau und haben die Flugzeuge aus Tegel direkt überm Kopf", sagt Felix Neinaß, während die Bauleute in "Fritzens Hut" schon Feierabend haben und sich eine idyllische Ruhe breit gemacht hat.

Beim Richtfest hätten sie schon Nachbarn kennengelernt, berichtet Saskia Hillmann. Alle Bauherren, auch die künftigen, sollen beim Bauherrentreff am 17. Juni zwischen 10 und 15 Uhr ins Gespräch kommen. Die Firma Adorable Immobilien, die die Fläche mit insgesamt 85 Grundstücken, die jeweils 600 bis 750 Quadratmeter groß sind, vermarktet, will dann auch weiteres Bauland los werden. Derzeit stünden elf Grundstücke zum Verkauf, sagt Makler Roland Frankfurth. 33 Parzellen wurden bislang verkauft, vier sind reserviert. Aktuell sind 15 Häuser bewohnt. Die ersten beiden Familien zogen vor Weihnachten in ihre Häuser.

Die neuen Leegebrucher kommen aus Oranienburg, Velten und Berlin. Die Tochter einer Leegebrucher Familie, die direkt neben "Fritzens Hut" aufgewachsen ist, hat auch ein Grundstück gekauft, um von Berlin zurück in die Heimat zu ziehen, berichtet Frankfurth.

Die Hauptstraße als Verlängerung der Straße der Jungen Pioniere ist schon fertig. Bis Ende des Monats soll die Verlängerung der Rosenstraße befahrbar sein, später wird die Verlängerung der Rudolf-Breitscheid-Straße gebaut. Bauamtsleiter Norman Kabuß ist mit der Entwicklung des Gebiets sehr zufrieden. Die beteiligten Firmen seien zuverlässig, alles laufe nach Plan.

Entwickelt wird das Gebiet abschnittsweise. "Damit nicht dauernd irgendwo gebaut wird", sagt Frankfurth. Die Pioniere, die das Gelände als erste bebauten und bezogen, sollten irgendwann Ruhe habe. Dann werden auch Bäume und Sträucher gepflanzt, dazu sind die Anwohner verpflichtet worden.

Brigitte Giede, Leegebrucherin seit 17 Jahren, findet es im Moment noch etwas kahl im Baugebiet. "Es fehlen Bäume", sagt die 80-Jährige beim Spaziergang durch die unfertige Rosenstraße. Ihrer Schwägerin aus Berlin, die sie begleitet, missfällt die Architektur, jedes Haus sieht anders aus: ein- oder zweigeschossig, Flach- oder Giebeldach. Die Farben reichen von Grau über Gelb bis Rot. "Viel zu unruhig", sagt die Berlinerin. "Jeder nach seiner Facon", erwidert ihre Schwägerin. Robert Frankfurth spricht lieber von "großer Vielfalt". Alle Häuser seien frei geplant. Das ist eine "totale Abwechslung" ohne großes Durcheinander", sagt der Makler.