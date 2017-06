artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (hk) Frankfurt (Oder). Die Tatsache, dass der Geschäftsführer der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV) Stefan Voss auch als Geschäftsführer bei Independent Living e.V. arbeitet, stößt in der Stadtpolitik auf Kritik. OB Martin Wilke (parteilos) distanziert sich als Gesellschafter des städtischen Unternehmens von der offensichtlich dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter nicht angezeigten Nebentätigkeit. "Das geht einfach so nicht. Das ist ein klarer Verstoß gegen den Geschäftsführeranstellungsvertrag", betont Wilke. Allerdings liege in diesem Fall die Anstellung komplett beim Aufsichtsrat. Wilkes Forderung lautet daher, künftig durch eine einheitliche Mustersatzung Klarheit zu schaffen, dass der Gesellschafter für Geschäftsführerverträge verantwortlich ist. Der OB als Vertreter des Gesellschafters könne nur so Einfluss auch auf disziplinarische Regelungen nehmen.

"Ich gehe davon aus auch im Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer der MuV steht, dass eine Übernahme von u.a. Gremienverantwortung in anderen Gesellschaften, Vereinen, Institutionen etc. dem Gesellschafter bzw. Aufsichtsrat vor Übernahme anzuzeigen ist", stellt der Vorsitzende des Hauptausschusses Ulrich Junghanns (CDU) fest. Aber auch ohne eine solche Vertragspflicht schließt sich für ihn die Übernahme einer Geschäftsführerposition, das heißt einer sogenannten konstitutiven Position für die jeweilige juristische Gesellschaft grundsätzlich aus. So etwas könne nur im Auftrag der Kommunalen Gesellschaft selbst erfolgen und zwar mit eigener, im Gesellschaftsvertrag verankerter Interessenlage.

Auch Junghanns drängt auf eine Mustersatzung. Mit ihr könne einheitlich geregelt werden, wer die Verträge mit den Geschäftsführern abschließt und so auch verantwortlich ist die in der Regel stehende Anzeigepflicht in den Verträgen einheitlich zu verankern. "Für mich gehört das zur unteilbaren Verantwortung des Gesellschafters Stadt", betont Junghanns. Für ihn gehört es zum Loyalitätsverständnis und sei Bringepflicht eines Geschäftsführers gegenüber dem Gesellschafter oder Aufsichtsrat, eine Nebentätigkeit anzuzeigen. "Zu dem konkreten Fall ist festzustellen, dass diese fremde Geschäftsführertätigkeit offenbar weder angezeigt wurde noch im Interesse der MuV liegt. Das Licht in dem der Geschäftsführer damit jetzt steht, hat er selbst angeschaltet", betont Junghanns.

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Wolfgang Neumann (Linke) fordert eine Aufklärung der Vorwürfe gegenüber Stefan Voss. "Wenn in städtischen Unternehmen Geschäftsführer eingestellt werden, erwarte ich, dass diese 100prozentig ihre Arbeitskraft für das Unternehmen einsetzen. Wenn ein Geschäftsführer eine andere persönliche Lösung anstrebt, dann muss diese Entscheidung aufgehoben werden", betont er. Voss hatte eingeräumt, im geringen Umfang schon jetzt die Geschäftsführung bei Independent Living übernommen zu haben.

Am Montag tagt der Aufsichtsrat. Kurzfristig hat Stefan Voss zusätzlich als Tagesordnungspunkt eine Beschlussvorlage eingebracht. In dieser bittet er den Aufsichtsrat zuzustimmen, dass er künftig ein Mandat als Aufsichtsratsmitglied bei der Wohnungsgenossenschaft Süd annehmen kann. Ende Juni soll diese Wahl in einer Mitgliederversammlung erfolgen.