Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt könnte am vorletzten Spieltag der Brandenburgliga den Klassenerhalt vorzeitig klar machen. Dazu müsste ein Sieg beim FV Preussen Eberswalde her. Das ist laut dem Eisenhüttenstädter Trainer Harry Rath auch das ausgemachte Ziel der Gäste. Zwar hatte seine Elf ihr Heimspiel in der Hinrunde gegen die von Ex-Bundesliga-Spieler Frank Rohde trainierte Mannschaft mit 0:4 verloren, doch eine Saison davor hatte der FCE im Herbst mit einem 2:0 im Westend-Stadion überrascht. "Wir konnten über die Pfingstfeiertage genügend Kräfte sammeln und fühlen uns für die drei Punkte stark genug." Zwar fällt Stürmer Danny Grünberg wegen einer Erkältung aus und sind Verteidiger David Steinbeiß und vielleicht auch Carsten Hilgers beruflich verhindert, doch das Aufgebot sollte namentlich trotz dieser Fehlenden nicht schlecht aussehen. Dazu hat Rath noch eine ganz andere Hoffnung. "Eberswalde kann nicht mehr absteigen, da wir am letzten Spieltag noch gegen Stahl Brandenburg spielen. Obwohl ich mich mit Wuschi Rohde gut verstehe und sicherlich anschließend mit ihm ein Bier trinke, bin ich mir darüber im Klaren, dass uns in Eberswalde nichts geschenkt wird. Da werden wir 95 Minuten schon kämpfen müssen."

Eine Liga tiefer will der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder einen Sieg einfahren. Die Voraussetzungen des Tabellen-Achten dafür sind recht gut, da sich mit dem Storkower SC das Schlusslicht im Dynamo-Sportpark vorstellt. Laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke sind für die Gäste die Dynamos so etwas wie ein Lieblingsgegner. In der Hinrunde gewannen die Storchenstädter gegen eine in Bestbesetzung antretende Dynamomannschaft 3:1. "Diesmal wird es personell deutlich schwieriger, am Sonnabend stehen nur zwölf Spieler zur Verfügung. Erneut sind wir auf die Hilfe des Reserveteams, zumindest was die Auswechselbank betrifft, angewiesen. Aber alles andere als ein Sieg gegen die bereits als Absteiger fest stehenden Storkower wäre eine Enttäuschung", erklärt Liedtke.

In der Landesklasse Ost empfängt der Müllroser SV den benachbarten Blau-Weiss Markendorf. An das Hinspiel denken die Müllroser nicht nur wegen des Resultates von 1:5 ungern zurück. Damals hatte sich der von den Ü-35-Senioren ausgeliehene Torwart Falk Küchler einen doppelten Kieferbruch zugezogen. Mittlerweile hat er bei den Senioren wieder gehalten, doch für einen Einsatz im Männerbereich will er sich so schnell nicht wieder überreden lassen. Zumal MSV-Stamm-Torwart Stefan Ammer wieder fit ist. Im Landesklasse-Spiel wird Küchler dennoch zugegen sein. Seit einigen Partien ist er der Kotrainer, der bisherige zweite Mann hinter Ronny Schulze, Michael Jänisch, steht aus beruflichen Gründen derzeit nicht zur Verfügung. Laut Schulze geht es für beide zwar nur noch um die "goldene Ananas", doch ihren sechsten Rang verbessern wollen die Müllroser allemal. Zumal es in der Tabelle abwärts mit ihnen nicht mehr gehen kann. Außerdem soll Paul Herrmann noch möglichst viele Möglichkeiten zum Toreschießen erhalten, schließlich beträgt sein Rückstand zum führenden Torschütze Roland Richter (Wernsdorf) nur noch vier Treffer. Beim MSV fehlen lediglich Eric Sellin (Urlaub) und Till Rudolph (Klassenfahrt).

Ansetzungen der abstiegsbedrohten Brandenburgligisten

Neustadt: Brandenburg (A), Guben (H) - Brandenburg: Neustadt (H), Eisenhüttenstadt (A) - Miersdorf/Zeuthen: Oranienburg (A), Falkensee (H) - Eisenhüttenstadt: Eberswalde (A), Brandenburg (H) - Werder: Klosterfelde (A), Oranienburg (H) - Eberswalde: Eisenhüttenstadt (H), Ludwigsfelde (A)